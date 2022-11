Le marché de la cobotique profite de la crise énergétique

La hausse des prix de l'énergie, des matières premières et la rareté des composants électroniques ont des impacts sur de nombreux secteurs d’activité. Paradoxalement, la demande de robots industriels n'a jamais été aussi forte. Pour les industriels, l’automatisation permet d’améliorer leur productivité et rentabilité.

Dans le monde, près de 300 entreprises ne connaissent pas la crise. Spécialisées dans la production de robots industriels, elles se trouvent dans un marché très dynamique. C’est la principale conclusion du « World Robotics Report 2022 » publié récemment par la Fédération Internationale de la Robotique (IFR).

Selon son étude, un demi-million de robots dits de service ont été installés dans les usines en 2021, un record que les experts n’avaient pas prévu. Ils tablaient sur une augmentation de 50 000 machines de plus qu’en 2020, soit 430 000, il s’en est finalement vendu 517 000, soit un taux de croissance de 31 % entre 2020 et 2021 !

Et en France, le marché de la robotique n’est pas en reste puisque l’Hexagone se classe troisième du classement en Europe en 2021 en ce qui concerne les installations annuelles et le stock opérationnel, après l’Italie et l’Allemagne.

En effet, en 2021, les installations de robots ont augmenté de 11 % pour atteindre 5 945 unités. Le stock opérationnel de robots en France a été calculé à 49 312 unités, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente.

Le bon classement de la France s’explique notamment par le fait que l’hexagone est moins touché par la crise énergétique que l’Allemagne en particulier.

Les ventes de robots médicaux ont augmenté de 23 % pour atteindre 14 823 unités. La majorité d’entre eux sont des robots chirurgicaux, suivis par les robots de rééducation et de thérapie non invasive, tandis que la part des robots de diagnostic est encore comparativement faible.

Mais c’est surtout la demande de robots de nettoyage professionnel qui a fortement augmenté (+31 %) avec plus de 12 600 unités vendues. La principale application de ce groupe est le nettoyage des sols. Les robots de désinfection qui pulvérisent des fluides désinfectants ou utilisent des rayons ultraviolets pour détruire les virus ont également connu une forte croissance de la demande depuis le début de la pandémie de Covid-19.

La robotique joue un rôle important dans la numérisation de l’agriculture avec plus de 8 000 unités (+6 %) vendues en 2021. Les robots sont bien implantés dans la traite des vaches, assistés par des robots nettoyeurs d’étables et des robots d’alimentation. Les robots pour la culture des plantes n’en sont encore qu’à leurs débuts.

« L’accélération de l’automatisation robotique est bien réelle. À la suite de la pandémie et la rupture des chaînes d’approvisionnement qui s’en est suivi, de plus en plus d’entreprises ont considéré rapatrier leurs outils de production en Europe », constate Cyril Griotier, directeur commercial France chez OnRobot, une entreprise danoise spécialisée dans la cobotique.

« De nombreuses industries recherchent l’efficience et la productivité. En automatisant leurs lignes de production, les PME/PMI vont générer beaucoup moins de rebuts et améliorer leur rentabilité. La cobotique permet de garder cet esprit très flexible de l’outil de production. C’est un peu le graal de l’industrie : réagir rapidement à un événement ou à une crise. C’est le cas actuellement avec la hausse très forte des coûts de l’énergie », explique Cyril Griotier.

Pour ce spécialiste, « la cobotique permet aussi de répondre à la pénurie de main-d’œuvre pour des tâches qui sont dures (dans la manutention en particulier) et peu valorisantes, mais aussi dans des métiers où les industriels manquent de personnels qualifiés comme des tourneurs-fraiseurs. Enfin, un projet cobot ne nécessite pas de très fortes compétences d’un point de vue opérationnel à la différence d’un projet de robotique industrielle qui nécessite de solides compétences ».

Les industriels comprennent mieux l’écosystème et savent ce qu’est un robot et un cobot. Il s’agit maintenant d’automatiser « plus de tâches en programmant le robot de façon à ce qu’il ne soit qu’un périphérique d’une application ou d’une fonctionnalité : chargement de machines, packaging (concept de Pick and place désignant l’opération qui consiste à retirer de la marchandise d’un emplacement pour la placer à un autre endroit) », souligne Cyril Griotier.

C’est dans ce but que OnRobot s’apprête à commercialiser D:PLOY, la première plate-forme logicielle automatisée et centrée sur les applications. Cette plate-forme permettra le déploiement automatisé de ces applications collaboratives, afin de créer, d’exécuter, de surveiller et de redéployer les différents cobots depuis un seul et même environnement en ligne. Les délais de configuration peuvent alors être réduits jusqu’à 90 %.