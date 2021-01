Prendre en compte les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux des solutions déployées fait partie de la responsabilité des ingénieurs. Pourtant en France, la pratique des ingénieurs est très peu encadrée. Ce dossier est l’occasion de réfléchir à la nécessité de la prise en compte des questions éthiques dans l’ingénierie et de les questionner dans des domaines précis : la robotique, le spatial et les biotechnologies.