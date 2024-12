Revue du Magazine d’actualité #14 : du 9 au 13 décembre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous présenter sa quatorzième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Pourquoi les investisseurs étrangers hésitent à parier sur la France ?

La dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024 a marqué un changement dans les investissements étrangers en France. Face à un climat d’instabilité politique et d’incertitudes fiscales, près de 50 % des dirigeants internationaux ont reporté leurs projets, menaçant la dynamique de réindustrialisation du pays.

Dissolution et désillusions quant à la réindustrialisation

Redonner au système immunitaire le pouvoir de vaincre le cancer

Avec sa technologie d’immunothérapie I-Ther, la start-up Blue Bees Therapeutics révolutionne la lutte contre les tumeurs en boostant le système immunitaire. Déjà prometteuse, cette approche pourrait, d’ici 2035, offrir un traitement complémentaire pour tous les types de cancer.

Une immunothérapie pour cibler tous les types de cancers

La riposte française contre les deepfakes musicaux et vocaux

Une start-up française, Ircam Amplify, révolutionne la lutte contre les deepfakes avec une plateforme capable d’identifier, en moins de 30 secondes, les contenus audio générés par IA. Découvrez comment cet algorithme unique détecte 98 % des faux vocaux et musicaux pour protéger artistes, entreprises et particuliers.

Détection éclair de deepfakes musicaux et vocaux

Les data centers, un levier clé pour la flexibilité électrique de demain

D’ici 2035, les data centers pourraient mobiliser jusqu’à 2,1 GW pour stabiliser le réseau électrique en pleine transition énergétique. Découvrez les leviers identifiés par le Gimélec pour transformer ces grands consommateurs en alliés incontournables de la flexibilité énergétique.

Les data centers pourraient devenir les nouveaux alliés de la flexibilité énergétique

Un ordinateur quantique miniature, à un seul photon, pourrait rendre l’informatique quantique accessible à tous

Un ordinateur quantique pas plus gros qu’une boîte, fonctionnant avec un seul photon à température ambiante, pourrait bouleverser l’avenir des technologies quantiques. Une avancée technologique taïwanaise à suivre.

Une boîte pour démocratiser l’informatique quantique

Une maison bâtie durablement, entièrement en matériaux composites