La recherche technologique ne cesse d’innover pour venir en aide aux personnes présentant un handicap. Dans ce dossier, nous vous proposons de découvrir des outils numériques prometteurs comme la réalité mixte et la robotique, qui oeuvrent à favoriser l’inclusion et l’apprentissage des jeunes autistes. Mais aussi des équipements médicaux ingénieux : un premier exosquelette capable de s’adapter à la croissance des enfants cérébrolésés, et un deuxième, contrôlé par une neuroprothèse et employant de l’intelligence artificielle, qui permet à un patient tétraplégique de marcher.