Caméra thermique pour applications scientifiques et longue distance

La nouvelle FLIR RS8500 associe un détecteur thermique ondes moyennes et un télescope pour acquérir des données sur des cibles de hautes températures situées à longue distance dans des environnements difficiles.

ARLINGTON, Virginie, 7 mai 2020 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a aujourd’hui annoncé la sortie de la caméra thermique ondes moyennes (MWIR) FLIR RS8500 conçue pour les applications scientifiques, de mesure et de suivi à distance. Nouvel ajout dans la série de caméras scientifiques FLIR Systems, la RS8500 hautes performances associe un détecteur infrarouge ondes moyennes et un télescope dans un seul et même boîtier étanche, conçu pour mesurer avec précision les cibles de hautes températures situées à longue distance dans des environnements difficiles.

La RS8500 offre une précision de mesure supérieure grâce à un détecteur MWIR, lequel fournit des images thermiques grand format de haute définition associées à une capacité de transmission de données pouvant atteindre 180 images par seconde, une résolution élevée et un objectif à zoom continu longue portée de 120 à 1200 millimètres. Cela offre la meilleure perception de la réalité avec des champs de vision plus larges et des capacités de zoom à des distances focales plus longues afin d’optimiser le nombre de pixels sur une cible, à n’importe quelle distance. La caméra peut également produire des images à l’aide de filtres de densité neutre, de sorte que les cibles affichant une température élevée n’apparaissent pas saturées. De plus, la RS8500 offre 24 % de pixels en plus et une fréquence d’acquisition d’images 46 % supérieure à celle des modèles RS8000 précédents.

« Avec une résolution supérieure et une analyse simplifiée des données, la FLIR RS8500 est une caméra thermique optimale pour les applications dans les secteurs tels que les recherches en extérieur, la défense, l’aérospatiale, l’université, les laboratoires gouvernementaux et la production cinématographique », déclare Rickard Lindvall, directeur général de la branche d’activités Solutions chez FLIR. « Cette nouvelle caméra ondes moyennes offre la possibilité de mesurer avec précision les cibles hautes températures à déplacement rapide, et ce à plus grande distance pour garantir la sécurité de l’opérateur. »

La RS8500 fournit également une interface utilisateur graphique et plusieurs sorties de données simultanées, ce qui facilite l’intégration de la caméra dans les systèmes existants d’acquisition de données, ainsi que dans FLIR Research Studio.

La FLIR RS8500 est disponible à l’achat dès aujourd’hui et ce dans le monde entier. Pour plus d’informations, consultez la page www.flir.com/RS8500