CAMÉRAS THERMIQUES FIXES

Les caméras thermiques à diffusion d’images FLIR Série A400/A700 offrent les capacités de surveillance nécessaires pour détecter et identifier précisément les problèmes thermiques dans les processus de fabrication et les applications industrielles. Avec un choix de plusieurs champs de vision, des capacités multiflux, un contrôle motorisé de la mise au point et la diffusion du flux radiométrique compressé par Wi-Fi en option, ces caméras fixes peuvent satisfaire les objectifs de surveillance les plus complexes. Une configuration simple vous permet de personnaliser ce système de surveillance en fonction des besoins de votre entreprise en matière de qualité, de productivité, de maintenance et de sécurité.