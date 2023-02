La 10ᵉ édition des JNI, c’est du 4 au 19 mars !

Agenda

Les Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) organisées par IESF (Ingénieurs et scientifiques de France) ont lieu du 4 au 19 mars 2023. Pour l'inauguration de l’édition de cette année, un colloque sur la transition énergétique et écologique est prévu le 4 mars 2023. N’attendez plus et inscrivez-vous !