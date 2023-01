Les candidatures sont ouvertes pour le concours Ingénieuses 2023

Techniques de l’ingénieur renouvelle son association avec la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) pour l’édition 2023 du concours Ingénieuses. Ce concours a pour objectif de favoriser l'orientation des jeunes filles vers les filières scientifiques et techniques. Les candidatures se font en ligne, et sont ouvertes du 16 janvier 2023 au 8 mars 2023.

Techniques de l’ingénieur apporte son soutien à la huitième édition du concours Ingénieuses de la CDEFI organisée dans le cadre de l’opération Ingénieuses. Celle-ci sera diffusée en deux temps :

Premièrement, le lancement d’une campagne de communication nationale qui prône le développement de la mixité des métiers d’ingénieur-e-s. Plusieurs actions sont mises en place, par exemple, le 20 janvier 2023, l’opération participe au séminaire de l’Association pour les femmes dirigeantes de l’enseignement supérieur afin de leur apporter plus de visibilité. Et pour leur donner la parole, sur les enjeux climatiques qui sont la thématique choisie pour cet événement.

Dans un second temps, le concours. Ce défi fait appel à deux catégories de participants, avec d’un côté les projets présentés pas les écoles, et de l’autre, les parcours les plus remarquables d’étudiantes et de femmes ingénieures. À l’issue de cette compétition, parmi ces parcours et ces projets, les plus exemplaires seront récompensés.

De plus, depuis 2021, il existe le label Cap Ingénieuses qui vise à mettre en avant les projets déployés par des écoles ingénieur-e-s pour sensibiliser les jeunes, en particulier les femmes, aux métiers scientifiques et technologiques.

L’opération Ingénieuses s’adresse :

Ø Aux écoles d’ingénieur-e-s accréditées par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur).

Ø Aux élèves-ingénieures de France et du Maghreb.

Ø Aux femmes ingénieures en activité.

Les dates à retenir :

08 mars 2023 : Clôture des candidatures.

Mars-avril 2023 : Réunion jury.

11 mai 2023 : Cérémonie de remise des prix, en présentiel à Paris.

Plusieurs prix seront décernés lors de cette cérémonie. Le lieu sera communiqué ultérieurement.

Projets :

Le jury sélectionnera les projets les plus innovants, qui favorisent l’inclusion des filles dans les métiers scientifiques et ingénieurs.

Quatre prix sont à destination des écoles d’ingénieur-e-s,

le projet le plus original,

l’école la plus engagée,

le prix spécial du jury et

le prix cap ingénieuses.

Portraits :

Après réception des portraits, le jury identifiera les portraits des femmes ingénieures pour décerner les prix de :

la femme ingénieure,

la femme ingénieure junior,

l’élève ingénieure,

l’élève ingénieure Maghreb et

la femme ingénieure Maghreb.

Nouveauté 2023 : Il y aura un prix lycéen qui sera remis cette année par un panel de lycéen-ne-s de la région parisienne constitué en jury !

Pour découvrir les projets et les portraits lauréats des années précédentes, rendez-vous sur le site ingénieuses.fr, vous y trouverez toutes les informations sur l’opération Ingénieuses et du concours.

Si vous souhaitez participer, télécharger le dossier de candidature. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 mars 2023.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à aller sur le site ingénieuses.fr.