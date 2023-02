La 8e Journée internationale des femmes et des filles de science, pour la parité !

L’UNESCO a fait de l’égalité des genres une priorité globale dans l’accès à l’enseignement et à la formation. C’est dans cet objectif qu’a été établie en 2015 la Journée internationale des femmes et des filles de science, célébrée chaque année le 11 février. La 8e édition de cet événement se focalise sur le rôle des femmes et des filles et de la science, dans le sens du développement durable.

Les Nations Unies, via la page consacrée à l’édition 2023 de la Journée internationale des femmes et des filles de science, nous rappellent que « les bourses de recherche allouées aux femmes sont moins importantes que celles allouées à leurs collègues masculins et que, bien qu’elles représentent 33,3% de la population de chercheurs, les femmes n’occupent que 12% des sièges dans les académies nationales des sciences. » Ainsi, cette journée internationale de sensibilisation encourage à aller vers davantage de parité.

Quel rôle pour les filles et femmes de science dans les objectifs de développement durable ?

Outre le fait d’encourager les filles et les femmes vers les métiers scientifiques et techniques, cette édition 2023 est l’occasion de présenter les solutions appliquées pour relever les défis et opportunités des ODD. Cette journée se focalise le rôle des femmes et filles aux profits des Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. Les suivants seront examinés lors du prochain Forum politique de haut niveau : l’Objectif 6 (eau et assainissement), l’Objectif 7 (énergie abordable et propre), l’Objectif 9 (industrie, innovation et infrastructure), l’Objectif 11 (villes et communautés durables) et l’Objectif17 (partenariats).

Les Journée femmes IngénieurEs

Parmi les nombreux événements organisés autour de cette 8e Journée, citons la manifestation organisée par la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris. La Journées femmes Ingénieures s’inscrit dans le cadre du dispositif « Un ingénieur, un projet ». Elle a lieu les 11 et 12 février, et invite le public à aller à la rencontre de femmes ingénieur.es. Elles seront présentes pour présenter les projets sur lesquels elles travaillent, sur des thèmes comme les secrets de fabrication de l’acier, les télécommunications, l’interface homme/machine, ou les biotechnologies. Là encore, il s’agit de donner de la visibilité aux femmes dans ces métiers, où elles sont encore trop peu nombreuses.