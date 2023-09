Maintenance préventive, GMAO, une nouvelle approche pour l’industrie ?

Les entreprises industrielles évoluent dans un monde qui connaît de nombreuses et profondes mutations depuis plusieurs décennies. Le développement de l’informatique, l’avènement des inforoutes de la communication (TIC), l’évolution des méthodes d’approvisionnement et de vente et même les processus de production connaissent des transformations notables. Cet environnement innovant a vu apparaître un nouveau type de maintenance. Il s’agit précisément de la maintenance préventive dont le socle principal est la GMAO.

Quels sont les enjeux de la maintenance industrielle ?

Qu’il s’agisse de transformations économiques, sociétales ou technologiques, les mutations intervenues au cours des dernières décennies sur le paysage industriel ont majoritairement impacté la production industrielle. Ces éléments ont modifié les enjeux de la maintenance industrielle.

De nos jours, les entreprises évoluent dans un environnement marqué par une concurrence féroce. Cet état de choses a entraîné la nécessité d’améliorer la productivité des entreprises industrielles. De plus en plus, les fonctions de maintenance et de production subissent une énorme pression afin d’accélérer la croissance, de mieux gérer les stocks et de réduire les temps d’arrêt de travail ainsi que les coûts.

Notez également que, d’année en année, le comportement d’achat des consommateurs a évolué, de même que le besoin de personnalisation des offres des entreprises. D’où la nécessité pour les unités de production d’adapter leurs produits à la demande et de rendre leurs offres plus flexibles.

Les études montrent que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui mettent en place les méthodes de production à la fois innovantes et performantes. Il ne s’agit donc pas simplement d’avoir une importante capacité de production, mais d’y associer un management efficace axé sur l’anticipation. C’est tout l’intérêt de la maintenance préventive.

La GMAO, un outil destiné à soutenir la maintenance préventive

De nos jours, nombreuses sont les entreprises qui font appel à la maintenance préventive en raison de ses multiples atouts. Premièrement, elle permet de mettre en place une bonne stratégie de maintenance.

De plus, grâce à elle, vous pouvez anticiper les interventions de vos équipes de maintenance. Parmi les principaux gains attendus, il y a le rallongement de la durée de vie de vos équipements et l’optimisation de la productivité. Tout cela passe par la réduction du nombre de pannes imprévues. Comme on le voit, utiliser ce type de maintenance vous aidera à assurer la régularité et la fiabilité des performances de vos machines.

Quoi qu’il en soit, la mise en place d’une bonne stratégie de maintenance implique le recours aux outils innovants et performants. La raison ? Optimiser la communication et renforcer le niveau de collaboration de toutes les parties prenantes impliquées dans votre système de maintenance. La GMAO est assurément l’un de ces outils.

Cette solution logicielle se décline sous la forme d’une plate-forme de gestion collaborative de la maintenance. Elle fonctionne également comme un réseau social de maintenance industrielle. Concrètement, le fait de favoriser les interactions entre les utilisateurs améliore le fonctionnement et enrichit les potentialités de la plate-forme logicielle.