Explorez les Frontières de l’Innovation au Salon SIDO : Le Rendez-vous Incontournable de la Convergence Technologique

Agenda

Le salon SIDO, aura lieu les 20 et 21 septembre 2023 à la cité internationale de Lyon. Puis, à Paris, au Palais des congrès les 6 et 7 décembre 2023. C’est un événement incontournable au niveau Européen. Chaque année, il rassemble les esprits les plus brillants et les innovations les plus prometteuses dans un même lieu, créant ainsi une toile dynamique où l’Internet des objets (l’IoT), l’intelligence artificielle (IA), la robotique, et la réalité virtuelle se rejoignent.