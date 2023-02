Ne manquez pas la 10ème édition de Paris Space Week !

Paris Space Week est un écosystème d’envergure mondiale autour de l’industrie spatiale qui réunit 1 500 acteurs clés et décideurs tels que des fournisseurs, des start-ups, des agences spatiales, des laboratoires… C’est le lieu où vous aurez la possibilité de trouver des solutions adaptées aux applications spatiales, aux véhicules de lancement, aux satellites et aux technologies spatiales.

Cette manifestation, dont Techniques de l’Ingénieur est partenaire, a pour but de faciliter les rencontres, les échanges, et favoriser la création de nouvelles collaborations pour réaliser vos projets en assurant un retour sur investissement élevé. Pour cette 10ème édition, les rendez-vous d’affaires sont organisés autour de 4 grands thèmes :

Les satellites , qui sont une partie cruciale et la priorité absolue de l’industrie spatiale. Identifiez les nouvelles technologies et concepts pour les charges utiles par satellite, systèmes de mission et équipements, la propulsion satellite et systèmes d’alimentation mais également les matériaux et composants satellites.

Les lanceurs , qui sont le deuxième plus grand domaine d’activité de fabrication d’espace en Europe après les satellites commerciaux. Découvrez les programmes de lanceurs des agences spatiales nationales et rencontrez des comptes clés (investisseurs, R&D, achats, chefs de projet, décideurs, etc.).

Les systèmes au sol comprennent des systèmes informatiques, des logiciels, des réseaux de télécommunications et d’autres ressources. Venez échanger avec les experts qui élaborent des systèmes de contrôle et équipements de contrôle au sol.