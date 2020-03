Optimiser la performance énergétique des bâtiments par la simulation

Inscrivez-vous à la web conférence qui aura lieu le jeudi 12 mars à 11h

La performance énergétique des bâtiments est largement conditionnée par l’équilibre hygrothermique de leur enveloppe. Lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments, la simulation numérique des phénomènes hygrothermiques est un outil précieux pour optimiser le choix de matériaux avancés, ou la conception de parois composites.

Parmi les questions en jeu : l’efficacité et le coût des systèmes de chauffage et de ventilation, la sécurité et la pérennité des enveloppes, mais également le confort des occupants.

Lors de ce webinar nous présenterons les outils présents dans COMSOL Multiphysics® pour l'évaluation des échanges hygrothermiques, la prise en compte des conditions environnementales, le post-traitement des critères de performance énergétique, et l'optimisation de la conception des bâtiments.

Les intervenantes :

Claire Bost a rejoint COMSOL en tant qu’ingénieur de développement thermique en 2014. Avant de commencer à COMSOL, elle a travaillé dans les domaines de la R & D biomédicale et aérospatiale. Claire est titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées de l’Université Joseph Fourier de Grenoble.

Caroline Dubois est ingénieure d’applications titulaire d’un diplôme de l’INSA de Toulouse et d’un Master Recherche en Dynamique des fluides. Elle a travaillé sur la modélisation des brûlures cutanées puis dans les domaines de la logistique et de la sûreté de fonctionnement avant d’intégrer COMSOL France en 2018.