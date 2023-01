Prenez votre badge pour la seconde édition du World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF) !

Le Festival international de l’Intelligence Artificielle (IA) aura lieu du 9 au 11 février 2023 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L'occasion d'échanger, de découvrir et de s'informer sur les dernières innovations et tendances en matière d'intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle est une technologie qui, dans un avenir proche, pourrait permettre à tous les secteurs de l’industrie de gagner en compétitivité. Cette technologie contribue au développement de nouvelles innovations et de nouvelles façons de travailler. Elle participe également à la mise en place de la transition écologique. En tant qu’industriel, il est essentiel de rester bien informé et de garder ainsi une longueur d’avance sur les nouveautés technologiques.

Dans ce contexte, WAICF est le festival international à ne pas manquer ! Né d’une initiative entre les collectivités locales et les partenaires privés, ce rendez-vous a pour but de d’apporter de la compréhension sur les enjeux économiques, humains et sociétaux liés à l’IA et ses applications. Il est également l’occasion de déceler les tendances du marché, faire des rencontres et des échanges avec les acteurs clés.

Venez à la rencontre de plus de 120 exposants, conférenciers internationaux et de nombreuses entreprises innovantes qui présenteront leurs nouveautés et apporteront des éclairages sur l’impact et l’intérêt de l’IA tant au niveau professionnel que sociétal. Ce lieu d’exposition accueillera plus de 10 000 professionnels et personnalités du domaine. Les deux premières journées (9 et 10 février) sont dédiées aux professionnels tandis que la journée du 11 février est ouverte au grand public pour encourager la découverte et la réflexion sur les différentes applications de l’IA.

Au programme

Un village startup est prévu pour permettre aux futures pépites de l’IA de pitcher leur solution disruptive et de la présenter dans une véritable bulle d’innovation.

7 zones d’expériences thématiques (sport, RH, robotique, gaming, bien-être, alimentation & hôtellerie et RA) seront aménagées pour favoriser le contact et l’échange entre les entreprises exposantes et les visiteurs.

Par ailleurs, ce salon proposera des conférences à cinq volets pour répondre aux besoins des entreprises et aider le public à comprendre les effets de l’IA au quotidien, sur le monde d’aujourd’hui et de demain. Les 5 thèmes suivants seront abordés :

L’IA pour la société

L’IA aujourd’hui et demain

Stratégie d’IA

Technologie de l’IA

Applications de l’IA

La programmation riche et variée de cette année met en valeur toutes les facettes de l’IA via des démonstrations, des expériences immersives, des ateliers et des applications de l’IA dans les entreprises comme dans la vie de tous les jours. Une opportunité pour comprendre comment l’IA modélisera le futur, pour observer les évolutions des usages et ainsi mieux appréhender la transformation numérique.

