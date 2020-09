Techniques de l’Ingénieur devient interactif et présente les « Doc&Quiz »

La révolution dans la continuité.

Nous avons le plaisir d'inaugurer Doc&Quiz, des ressources documentaires où l'interactivité est mise au service des articles de référence, pour tester les connaissances acquises par nos lecteurs.

Les offres de Techniques de l’Ingénieur deviennent Doc&Quiz. Vous pouvez désormais les découvrir en ligne. Il s’agit d’un ensemble de tests de mémorisation et compréhension, mis au point par nos experts, et greffés à des articles interactifs. L’occasion de revenir sur les points clés de ce nouveau virage ! Entretien avec Yves Valentin, directeur général de Techniques de l’Ingénieur.

Quel regard portez-vous sur la proposition de valeur Techniques de l’Ingénieur ?

Yves Valentin : À bien des égards, l’année 2020 a été exceptionnelle. Après le choc de l’arrêt brutal de l’économie remise en cause, agilité et innovation ont été les maîtres mots.

Chez Techniques de l’Ingénieur, nous avons décidé de maintenir les projets lancés, car ils sont fondamentaux pour nos clients. Cette crise a montré à quel point nous avons besoin de garder des savoir-faire stratégiques, de les entretenir et les développer pour créer des produits à forte valeur ajoutée.

La finalité de notre proposition est toujours la même depuis 1946 : apporter les connaissances scientifiques et techniques pour permettre à chaque ingénieur en poste de rester au meilleur niveau par un développement continu de ses connaissances.

Pour atteindre plus facilement cet objectif, nous avons testé, validé, développé un projet qui révolutionne l’usage de ces ressources documentaires. Ainsi est né Doc&Quiz.

Doc&Quiz, une révolution ou une évolution ?

Une révolution pour l’usage, une évolution dans le concept !

Grâce à cette nouveauté, les articles deviennent interactifs. Les offres sont enrichies pour une lecture et une assimilation facilitées. L’utilisateur est guidé par des quiz judicieusement portés sur les informations-clés à intégrer, comprendre et mémoriser.

En mettant ainsi à profit les dernières technologies disponibles pour améliorer la transmission des savoirs, Techniques de l’Ingénieur confirme sa mission historique et renforce son rôle d’outil-clé pour le développement des connaissances des ingénieurs.

De façon concrète, comment l’utilisateur valorise-t-il son acquis de connaissances?

Celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et prouver leur bonne assimilation de ces connaissances disposent dorénavant de l’option test de validation pour obtenir l’attestation de réussite CerT.I. sur chaque article interactif ! Les attestations CerT.I. sont et font l’objet de badges officiels, utilisables pour enrichir un CV ou sur les réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn.

Nous allons même au-delà puisque nous fournissons aujourd’hui aux entreprises des « parcours sur mesure » : des responsables de bureau d’études nous ont demandé « d’assembler » des articles pour créer un cursus interactif adapté à leur projet.

En parallèle, nous avons également pu proposer à quelques clients des parcours intégrant leurs propres ressources, sur lesquels nos experts réalisent des quiz. Cela leur permet d’avoir des contenus parfaitement adaptés à leur stratégie.

