Techniques de l’Ingénieur est partenaire des salons SIDO Lyon et Paris 2022

Ne manquez pas le grand rendez-vous tech de l’année, un événement incontournable en Europe pour tous les professionnels du secteur digital, sur les solutions IoT, Intelligence Artificielle, XR et Robotique pour la transformation 4.0 de leurs entreprises. Il se tient sur 2 créneaux et dans 2 lieux différents pour les rendre plus accessibles ! La 8ème édition à Lyon se déroulera les 14 et 15 septembre à la Cité Internationale tandis que la 2ème édition à Paris aura lieu le 8 et 9 novembre au Palais des Congrès. Maintenant, à vous de choisir !

Ces deux salons sont consacrés aux nouvelles technologies digitales à destination des décideurs stratégiques innovation et opérationnels métier. Situé au cœur des deux premières régions industrielles françaises, SIDO 2022 a lieu au plus proche des pôles de décideurs : deux terreaux fertiles pour impulser l’innovation au centre de toutes les entreprises de produits et de services !

Des rendez-vous

A cette occasion, retrouvez un programme et un contenu de qualité : plus de 60 conférences plénières prospectives, des tables rondes experts « Enjeux / stratégie », des Workshops solutions et partage de réussites.

Les visiteurs pourront également retrouver les focus sectoriels historiques du salon comme le manufacturing, la supply chain, le bâtiment ou encore l’agroalimentaire… mais également de nouvelles thématiques fortes qui font écho aux challenges auxquels sont confrontées toutes les entreprises aujourd’hui : Transition écologique, Cybersécurité, Management & Numérique, etc.

Pour finir, de grands acteurs d’aujourd’hui viendront témoigner sur différentes thématiques comme la co-auteure du dernier rapport du GIEC, Nadia MAIZI, ou encore Julien Nicolas, le Directeur Numérique du Groupe SNCF.

Les nouveautés de cette année

La santé sera le thème à l’honneur cette année, avec un programme de conférences dédiées, pensé et construit en collaboration avec Lyonbiopôle. Découvrez aussi un parcours de visite sur-mesure pour rencontrer les acteurs technologiques de référence sur ces sujets : près de 25% des exposants proposeront des solutions à destination du monde médical (H4D, Modjaw, Synergiz, Cognitive Engines, etc.)

Et enfin, pour la première fois, un plateau radio sera installé au cœur du salon en partenariat avec Lyon Première, qui recevra plusieurs fois par jour les speakers du SIDO pour approfondir les thèmes de conférences, ouvrir vers de nouvelles perspectives et partager les best-practices tout au long de l’événement ! Vous pourrez l’écouter en live sur le salon ou en replay grâce aux podcasts sur les plateformes traditionnelles.

L’Open Source Experience

Aux mêmes dates et lieu que SIDO Paris 2022, veuillez retrouver l’Open Source Experience, l’événement pour toute la filière du logiciel libre réunissant plus de 5 000 exposants. Celui-ci présentera les technologies, solutions et enjeux de l’open source en France et en Europe et met en évidence le rôle moteur des innovations open source dans la transformation numérique des entreprises sur des technologies telles que l’IA, l’IoT, le Cloud et de la Blockchain.

Et tout ça est en accès libre, sur réservation, pour tous les professionnels !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.sido-lyon.com/ ou sur https://www.sido-paris.com/.