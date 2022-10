Techniques de l’Ingénieur est partenaire du salon Smart City + Smart Grid, qui aura lieu les 8 et 9 Novembre 2022 au Parc des Expositions - Paris – Porte de Versailles - Hall 5. Ce salon est l’occasion idéale pour appréhender et identifier les nouvelles technologies et solutions « smart city ».

Dans une optique de transition énergétique et d’économie d’énergie, les smart cities semblent être la solution pour tendre vers des villes durables. Les innovations en termes d’IoT, d’IA, d’infrastructures ou encore de réseaux intelligents sont devenues essentielles pour le développement de villes intelligentes et de la mobilité durable. C’est pour cela que le salon Smart City + Smart Grid, qui se déroulera les 8 et 9 Novembre 2022, est à ne pas manquer !

Depuis sa création, le salon Smart city + Smart Grid a pour objectif d’être un catalyseur et un facilitateur de rencontres pour les porteurs de projets « smart city ». C’est à cette occasion que les entreprises, les décideurs peuvent mieux appréhender et identifier les nouvelles technologies et solutions « smart cities » disponibles sur le marché pour des bâtiments, des villes et des territoires durables, intelligents et connectés…

Durant 2 jours, découvrez les différents projets et solutions pour l’économie d’énergie, la gestion des déchets, mais également pour la mobilité, la sécurité, et la santé qui peuvent transformer les bâtiments, les villes et les territoires en espaces durables, intelligents et connectés.

En parallèle deux cycles de 5 conférences-débats orientés city, en accès libre, permettront de faire le point sur les technologies et les moyens disponibles pour :

– mettre en œuvre la transition énergétique avec le cycle A : énergie et environnement,

– imaginer la mobilité décarbonée et intelligente du futur urbain avec le cycle B : mobilité et gestion numérique..

En totale synergie avec ce salon, il se tiendra également la 12ème édition du salon IBS dédié à la performance des bâtiments.

En tout, ce sont plus de 7000 visiteurs à haut pouvoir de décisions qui sont attendus ! Pour plus d’informations consultez le site https://www.smartgrid-smartcity.com/