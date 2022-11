Donnez votre avis sur la sobriété et la mobilité durable !

Le CESE conduit actuellement deux consultations citoyennes : l’une sur la sobriété, l’autre sur la mobilité durable et inclusive dans les zones rurales et les périphéries.

Face à l’urgence climatique et pour une meilleure accessibilité des déplacements, dans un contexte de crise énergétique, le CESE a décidé d’organiser deux consultations citoyennes, l’une sur la sobriété, l’autre sur la mobilité durable dans les zones peu denses. Elles viendront nourrir deux projets d’avis à paraître en 2023.

Des avis sur la sobriété et la mobilité « durable »

Jusqu’au 11 novembre, la première consultation accessible sur le site sobriete.lecese.fr vise à recueillir les contributions des citoyens sur leur perception de la sobriété, et d’en « définir les leviers de développement et les pistes d’actions nouvelles ». Quelle définition des politiques de sobriété donne le CESE dans le cadre de cette consultation ? Il considère l’« ensemble de mesures, d’organisations collectives et de pratiques du quotidien qui évitent et réduisent la demande en énergie, matériaux, sol et eau tout en assurant le bien-être pour tous dans les limites planétaires. »

Jusqu’au 27 novembre, la deuxième consultation est accessible sur le site participez.lecese.fr. La plate-forme vise à recueillir via un questionnaire les problématiques de mobilité vécues par les citoyens dans les zones « peu denses ». Elle assure aussi le partage de propositions d’améliorations et de solutions pour des déplacements plus accessibles pour tous. Le CESE s’intéresse ici en priorité aux zones rurales et situées en périphéries éloignées des agglomérations où l’utilisation de la voiture individuelle reste indispensable pour se déplacer. Le site recueille à ce jour 50 propositions pour 121 participations.

Lors d’ateliers participatifs dans les territoires, la consultation sur la mobilité cherchera à identifier des « solutions nouvelles » afin de lutter contre l’isolement des personnes qui ne peuvent pas facilement utiliser de voiture. Une situation exacerbée par l’augmentation du prix des carburants. Dans les Outre-mer, « des ambassadeurs seront présents dans 15 bureaux de poste durant 3 semaines » pour recueillir les contributions citoyennes sur la plate-forme, prévient le CESE.

Des consultations finales avec des citoyens

La première consultation s’achèvera sur un « atelier de convergence » les 25 et 26 novembre avec des citoyens pour « approfondir les conditions de mise en œuvre des politiques de sobriété ». La deuxième consultation s’achèvera en février 2023 sur « une journée délibérative au CESE ». Les participants pourront donner leur avis sur les préconisations retenues.

Sur la base de ces consultations, un avis définitif portant sur les politiques à mettre en place pour favoriser l’évolution des modes de vie vers la sobriété paraîtra le 11 janvier 2023. En janvier 2023, le CESE publiera aussi la synthèse des contributions de la consultation sur la mobilité. Suivra un avis remis au Gouvernement et au Parlement en mai 2023.