Techniques de l’Ingénieur partenaire de IoT World +MtoM Embedded

Les 5 et 6 octobre 2021 se tiendra le salon IoT World et MtoM - Embedded au Parc des Expo de Portes de Versailles.

2021 marque la dissémination des IoT !

Malgré un début 2021 marqué par la pandémie, on peut espérer une année rythmée par le renouveau des IoT. La course aux innovations ne manque pas de perspectives, et c’est ce besoin insatiable de mouvement qui enclenche de telles évolutions.

C’est pourquoi Techniques de l’Ingénieur est partenaire de cet événement-leader permis par la fusion de IoT World et MtoM Embedded Systems. Au final ce sont les 150 exposants, les 7000 visiteurs et les auditeurs du programme de conférences qui vont bénéficier de cette énergie hors du commun !

Les animations et événements du salon

Le salon tournera autour d’expositions, de tables rondes, d’ateliers et de conférences, sans oublier les Rendez-vous Business. Vous pourrez également retrouver les animations listées ci-dessous :

IoT Awards

Fiers de votre projet IoT ? Présentez-le gratuitement aux IoT Awards 2021 !

Pour la 5ème année consécutive, un jury de professionnels attribuera le 6 octobre prochain les IoT Awards. Ces prestigieux trophées récompenseront les meilleurs projets IoT (high‐tech, innovant, ambitieux, compliant, Prix du jury). Concourir est gratuit, simple et rapide, directement sur le site : www.iot‐awards.fr

IoT Financing Desk

Vous cherchez des conseils avisés pour bien financer votre projet IoT ?

Prenez rendez-vous avec nos consultants spécialisés à l’occasion du salon, l’opération IoT Financial Desk consiste à mettre gratuitement à disposition des entreprises une expertise en ingénierie du financement de l’IoT, pour leur permettre d’identifier les dispositifs de financement et en bénéficier pleinement en toute sécurité.

IoT Legal Desk

Vous avez un projet IoT ? Pensez « légal » le plus tôt possible et profitez d’un rendez-vous privé, gratuit et confidentiel avec un cabinet d’avocats présent sur le salon.

Highlight your Deeptech

Vous menez projet, aidez, hébergez ou avez découvert une startup dont vous êtes fier, qui a développé un produit ou une solution en rapport avec l’IoT, le MtoM, les objets connectés ?

Vous estimez qu’elle mérite d’être (re)connue ? Inscrivez-la à l’Opération Highlight your Deep-Tech 2021.

Rendez-vous Business gratuit

Seulement 5 minutes pour vous inscrire ! Vous sélectionnez les exposants que vous souhaitez rencontrer sur le site. Les rendez-vous sont organisés avec les exposants que vous aurez sélectionnés. Les rendez-vous de 30 minutes se déroulent directement sur les stands des exposants

Inscrivez-vous ou demandez votre badge visiteur gratuit et découvrez l’intégralité des programmes de conférences via le site : www.salon-IoT-MtoM.com