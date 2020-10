Techniques de l’Ingénieur partenaire des Journées Annuelles Evolen 2020

Techniques de l'Ingénieur est partenaire d'Evolen pour les Journées Annuelles 2020. Face aux incertitudes les Journées Annuelles se transforment et deviennent 100% WEB pour préserver un programme riche avec des intervenants de qualité. Les Journées Annuelles 2020 se tiendront les 13 et 14 octobre avec deux jours de conférences en direct

« Transformations »

L’industrie de l’énergie est face à un défi planétaire : dans un monde en mutation fournir de l’énergie pour tous en assurant la préservation de notre écosystème.

Les transformations de cette industrie sont essentielles ; elles le sont dans les ressources, les technologies, l’exécution des projets, dans les entreprises, dans les compétences…

Les Journées Annuelles d’EVOLEN vous propose pour cette édition 100% web un format inédit :

2 jours de conférences avec 4 plénières et 4 ateliers en direct et à revoir en replay.

L’intervention de grands acteurs de l’industrie comme Thierry Blandinières DIrecteur Général de InVivo, Catherine MacGregor Présidente de TechnipEnergies, Arnaud Breuillac Président E&P Total, Pierre Franck Chevet Président de l’IFPEN, Christophe Lecourtier Directeur Général de Business France

Et plus de 100 intervenants au cours de ces Journées

Le programme se prolonge avec 20 ateliers qui seront diffusés jusqu’en fin novembre

Retrouvez tout le programme sur Evolendays.org

Notre application mobile ou web SWAPCARD vous permettra de suivre et de participer en direct aux interventions, plénières, et ateliers. Elle vous offrira la possibilité de poser des questions, de rentrer en contact avec les participants et intervenants et vous permettra, si vous avez manqué le direct, de revivre tous ces débats qui seront enregistrés et disponibles sur la plateforme.

Elle vous offrira la possibilité de poser des questions, de rentrer en contact avec les participants et intervenants et vous permettra, si vous avez manqué le direct, de revivre tous ces débats qui seront enregistrés et disponibles sur la plateforme.