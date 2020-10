Techniques de l’Ingénieur participe à Euronaval

Techniques de l'Ingénieur est partenaire du salon Euronaval qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2020. Euronaval devient Euronaval Online et vous pourrez retrouver Technique de l'Ingénieur sur son stand numérique.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les organisateurs du salon d’EURONAVAL travaillent d’arrachepied pour maintenir le salon, contre vents et marées. Face à la recrudescence du nombre de contaminations de COVID-19 en France, le gouvernement a récemment annoncé de nouvelles règles sanitaires. Celles-ci prévoient l’interdiction de tous les salons et évènements jusqu’à la fin du mois d’octobre. Suite à ces annonces, le GICAN et la SOGENA ont décidé de réorienter l’édition 2020 d’EURONAVAL vers un format entièrement numérique.

EURONAVAL Online, le double digital du salon EURONAVAL.

Conscients qu’un certain nombre de pays ne pourraient probablement pas, cette année, envoyer de délégations et d’industriels visiter le salon, les organisateurs travaillent depuis plusieurs mois avec leur partenaire J2C communication, à la création d’un espace numérique dédié au salon. Cet espace a été imaginé pour permettre aux exposants de présenter leurs produits et innovations par le biais de stands digitaux. L’objectif étant de pouvoir leur proposer un accompagnement sur mesure pour la prise en main de cet outil et la personnalisation de leurs stands. Durant cette période de conceptualisation de Naval Online, les préparatifs, en lien avec les services de l’Etat concernés et notamment la Préfecture, permettaient d’envisager un salon réussi dans le strict respect des règles sanitaires. Le Conseil d’Administration du GICAN a pris acte des annonces du ministre de la Santé du mercredi 23 septembre : la baisse de la jauge maximale autorisée pour les grands évènements, de 5 000 à 1 000 personnes, ainsi que la reprise désormais établie de l’épidémie de COVID-19, ne permettent plus de garantir un salon « en présentiel » satisfaisant, tant pour les 300 exposants que pour les 70 délégations officielles étrangères qui avaient déjà formulé le souhait de se rendre à Paris-Le-Bourget. Dans ce contexte, le GICAN et la SOGENA ont fait le choix de réorienter EURONAVAL 2020 vers une solution entièrement digitale. Avec le soutien de ses partenaires, l’édition 2020 du salon EURONAVAL se tiendra uniquement en ligne, grâce à la nouvelle plateforme EURONAVAL-ONLINE.

Jusqu’ici réservé aux délégations officielles et aux exposants ne pouvant se rendre à Paris-Le-Bourget, EURONAVAL-ONLINE est désormais ouvert à l’ensemble des visiteurs et exposants qui le souhaitent. Du 19 au 25 octobre, les délégations et visiteurs du monde entier pourront ainsi retrouver les exposants d’EURONAVAL 2020 sur le salon numérique EURONAVAL-ONLINE. Ils pourront organiser sur leurs rendez-vous BtoB en visio et suivre les workshops thématiques afin de mettre en valeur tout le savoir-faire des industriels navals.

Le programme d’EURONAVAL ONLINE

SEAnnovation :

L’espace SEAnnovation dédié aux start-ups a été lancé lors d’EURONAVAL 2018 en partenariat avec Starburst et le GICAN. Devant le succès rencontré par cette initiative, les organisateurs ont choisi de renconduire SEAnnovation pour cette nouvelle édition. Toutes les start-ups engagées dans les innovations technologiques de défense ou duales civil-défense sont invitées à exposer sur l’espace SEAnnovation. En réponse à l’appel à candidature lancé au mois de février, plus de 60 start-ups ont déposé leur dossier, et une trentaine a été sélectionnée, témoignant de l’enthousiasme que suscite ce projet. Suite à la réorientation du salon vers une édition entièrement digitale, toutes les startups se sont vues offertes la possibilité de créer leur stand digital. Les sessions de pitchs et de tables-rondes se dérouleront également online.

Le Cyber Naval Hub :

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour tout le secteur de la défense. Dans un monde numérisé et interconnecté, la menace cyber est en augmentation sur l’ensemble du domaine maritime civil et militaire.

Les organisateurs d’EURONAVAL, en partenariat avec CEIS, spécialisé dans le conseil en Cyber Défense, ont donc décidé de créer un nouvel espace : Le Cyber Naval Hub. Workshops et rencontres sur cette thématique auront lieu toute la semaine. Parmi les sociétés présentes, six dévoileront leurs innovations sur le secteur.

Le Navire des métiers :

Le « Navire des Métiers, le road show » sortira, en ligne, le grand jeu pour informer et sensibiliser aux métiers et aux formations des industries de la mer ! Des webinaires en live comprenant différents ateliers animés par des professionnels (experts métiers, ressources humaines, représentants industriels et opérateurs de formation) seront proposés en accès libre du 20 au 22 octobre.

