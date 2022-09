Techniques de l’Ingénieur participe au Salon Industrie Grand Ouest 2022

Venez au stand A23-B pour rencontrer Techniques de l’Ingénieur à la nouvelle édition du salon Industrie Grand Ouest, du 4 au 6 Octobre 2022 au Parc des Expositions de Nantes ! C’est l'événement à ne pas manquer pour développer votre business et trouver des solutions adaptées à vos besoins.

Créé il y a 30 ans de l’initiative de donneurs d’ordre et de sous-traitants de l’une des régions les plus dynamiques à l’heure actuelle, le salon Industrie Grand Ouest a pour but d’être un levier économique majeur et de réunir les acteurs industriels du territoire des Pays de la Loire en un même lieu.

Durant 3 jours, vous aurez la possibilité de rencontrer 350 exposants, sur 12 500 m², représentant la sous-traitance et les équipements industriels – TPE, PME, ETI et Multinationales – présents dans les secteurs de pointe et les nouvelles filières prometteuses et émergentes.

Au programme

Un service de rendez-vous d’affaires personnalisé pour les exposants et visiteurs afin de favoriser le business et le réseau.

Temps forts, cafés-pitch, conférences, tables rondes et animations sont organisés autour des problématiques de demain comme l’industrie durable, l’industrie 4.0 ou encore l’emploi et la formation professionnelle.

Trophées Industrie Grand Ouest mettant à l’honneur les projets ambitieux des PME et ETI industrielles, sur quatre axes de développement : l’ancrage territorial, la transition écologique, la transition numérique et la responsabilité sociétale.

Venez à la rencontre de fournisseurs, centres de recherche pour échanger, réseauter, faire du business et trouver de nouveaux partenaires industriels pour vos projets tout en découvrant des savoir-faire, des procédés innovants et les avancées technologiques qui feront l’industrie du futur.

Pour plus d’informations, consultez le site : https://www.industrie-nantes.com/