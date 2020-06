Techniques de l’Ingénieur soutient les étudiants : votez pour la rubrique de votre choix !

À l’approche des différents examens de fin d’année scolaire, Techniques de l’Ingénieur se mobilise pour mettre à la disposition de tous les étudiants la rubrique de ressources documentaires de leur choix.

Après cette période inédite de confinement, Techniques de l’Ingénieur vous soutient pour préparer sereinement la fin de l’année.

Cette semaine, la rubrique qui a recueilli le plus de votes est : Probabilités et statistique. Pour vous aider à réviser vos partiels, examens ou concours, vous pouvez d’ores et déjà profiter en accès libre de cette ressource documentaire.

Vous souhaitez consulter sans limite les 19 000 articles de référence, fiches pratiques et articles d’actualité de Techniques de l’Ingénieur ? Votez pour la rubrique de votre choix et accédez aux mêmes articles que tous vos enseignants.

Choisissez chaque semaine la rubrique dont vous avez besoin

Cette semaine, la rubrique la plus plébiscitée par les étudiants est : Probabilités et statistique.

Choisissez parmi la sélection ci-dessous, la rubrique dont vous avez le plus besoin ; on vous l’ouvre gratuitement !

Mathématiques fondamentales : analyse

Mathématiques fondamentales : algèbre et géométrie

Méthodes numériques

Analyse numérique des équations différentielles et aux dérivées partielles

Optique physique

Structure de la matière

États de la matière

Bases en mécanique physique

Applications en mécanique physique

Physique statistique et mathématique

Modélisation mécanique

Fondamentaux en chimie

Chimie organique et minérale

Chimie des milieux complexes

La rubrique qui aura le plus de votes sera ouverte gratuitement, n’hésitez pas !

Pour voter pour la rubrique de votre choix,