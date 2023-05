La virtualisation des processus et des produits, dans l’industrie et les services est en cours. Elle a progressé parallèlement au développement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée depuis une trentaine d'années. De même, les technologies ont évolué. Les accessoires et interfaces se sont multipliés, rendant ces domaines accessibles à un nombre croissant d'utilisateurs. Ce phénomène s'est accentué pendant la pandémie, qui a véritablement accéléré l'intégration de la virtualité dans nos quotidiens professionnels. Il en résulte un contexte plus propice à une meilleure visibilité du concept de métavers. Mieux qu'un premier pas, les plus technophiles sont déjà en immersion. Technophobie mise à part, qu'est-ce que les métavers peuvent apporter à nos façons de travailler et aux entreprises ?