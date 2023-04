Laval Virtual : les nouveaux horizons de la RA

Dédié aux technologies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée), cet événement a réuni plus de 200 exposants la semaine dernière. Malgré une année 2022 morose, due notamment à la situation économique, les entreprises se montrent toujours intéressées par ces technologies.

La façon dont nous communiquons et collaborons a évolué rapidement ces dernières années. Les entreprises cherchent à réunir leurs équipes de manière plus efficace dans le monde numérique, mais aussi à améliorer la formation, la maintenance et la conformité.

D’où le recours aux technologies immersives, telles que la réalité étendue, pour recréer un sentiment de présence et d’engagement qui fait défaut dans de nombreuses interactions à distance. Le Laval Virtual, qui a fêté ses 25 ans d’existence, a été l’occasion de faire le point sur les innovations dans ce domaine.

Déambuler entre les stands est toujours indispensable pour constater par soi-même les dernières applications et usages. Ce fut le cas sur le stand de Valeo qui a participé pour la première fois à ce salon.

L’équipementier a montré comment la réalité virtuelle (RV) et la réalité mixte (RM) s’avèrent être des outils précieux pour les concepteurs et les ingénieurs automobiles. Ils facilitent la conception, la visualisation et la validation des prototypes en temps réel, ce qui réduit considérablement les coûts et les délais de développement.

La RA à large échelle

Comme toujours, les casques étaient à l’honneur, car ce secteur devrait connaître un taux de croissance annuel de 70,3 % d’ici 2026, selon IDC. Une partie du Top 5 2022 du marché mondial de la RV/RA était présente avec Meta (casques Quest) qui détient 80 % de ce marché et ByteDance (Pico).

Le chinois Pico a notamment dévoilé son nouveau casque VR tout-en-un : le PICO G3 (400 euros). Conçu pour les applications d’entreprise 3DoF, il répond aux besoins des clients issus d’un large éventail de secteurs, notamment l’éducation, la santé, la formation et le marketing.

La start-up française Lynx Mixed Reality a dévoilé à Laval la version finale du Lynx-R1, son casque de réalité mixte. Une première attendue depuis trois ans et qui devrait conduire à une levée de fonds de 30 millions d’euros d’ici à l’été pour notamment implanter l’assemblage du casque en France.

En complément des casques, b<>com a présenté plusieurs démonstrations technologiques axées sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle au service du jumeau numérique. Cet institut de recherche technologique privé ouvre une voie intéressante pour combler les limites des casques actuels qui intègrent la technologie et les calculs nécessaires à la RA.

Baptisée /AR Cloud/, sa plateforme de RA déportée sur le cloud ou en bordure permet de disposer d’un casque plus léger. Basée sur un réseau privé 5G ou wifi privé, cette technologie permet des expériences de réalité augmentée à large échelle, par exemple l’affichage du jumeau numérique d’un bâtiment en construction afin de contrôler la conformité des travaux.

Enfin, les conférences BtoB de Laval Virtual ont été particulièrement intéressantes cette année. Six thèmes ont été mis en avant : L’avenir de la XR, l’Immersive Digital Learning (innovations en termes d’Éducation, de Formation et d’Apprentissage), le Métaverse Dilemmas (sécurité de données, souveraineté…), les bénéfices pour son business de la VR / AR, l’Industrie à 360° (comment les technologies immersives ont-elles révolutionné l’Industrie) et enfin l’XR for Good (l’impact positif des technologies immersives dans notre société).