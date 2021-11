Mieux que les metavers, les hologrammes pour animer des conférences

La vidéogrammétrie (création de modèles 3D à partir de vidéos prises sous différents angles) ou des systèmes de collaboration virtuelle comme Microsoft Mesh donnent du relief à nos échanges. Principale limite à leur généralisation : ils nécessitent de porter des lunettes RV. Deux startups ont développé des solutions qui n’obligent pas à en porter.

Tout le monde a en mémoire l’hologramme de la princesse Leia dans le premier film Star Wars en 1978. Et si cela devenait une réalité ? C’est l’ambition de deux startups. Leur projet a de quoi intriguer, car leur solution n’oblige pas à porter une paire de lunettes comme c’est le cas avec les expériences de réalité mixte de Microsoft Mesh ou avec l’Horizon Workrooms (encore en beta), l’espace RV dédié à la communication de Facebook.

La première entreprise, ARHT Media, a été créée en 2012 à Toronto, au Canada. Elle a développé des hologrammes pour AT&T et la chaîne sportive américaine ESPN.

La seconde s’appelle PORTL Inc et se trouve à Los Angeles.

Atout majeur de cette solution : la communication apparaît comme plus réaliste que durant une visioconférence ou lors d’échanges dans un monde virtuel (metavers). On ressent la « présence » de son interlocuteur même s’il apparaît sous forme d’un hologramme et qu’il se trouve à des centaines de kilomètres. C’est toute la force du langage corporel : la personne apparaît grandeur nature, ce qui n’est pas le cas durant une visioconférence. De quoi aussi réduire le syndrome baptisé « Zoom fatigue »…

Soins de santé à distance, défilés de mode virtuels, salons professionnels…

De la taille d’une cabine téléphonique et pesant environ 180 kg, la solution de PORTL (vendue à partir de 60 000 dollars) permet à une personne d’apparaître en effet en taille réelle, sous une forme 3D réaliste. Cette cabine est équipée de haut-parleurs et de microphones bidirectionnels intégrés de chaque côté et de deux caméras Intel RealSense filmant la personne se trouvant devant la cabine. Un processeur de vision Intel RealSense D4 intégré dans les caméras effectue tous les calculs de profondeur.

Comme le projet Starline de Google, l’HoloPod d’ARHT (disponible uniquement sous forme d’abonnement à partir de 5 000 dollars), utilise un grand écran holographique 3D pour restituer des hologrammes sur toute la longueur du corps. En ajustant soigneusement l’éclairage des deux côtés de la personne transformée en avatar 3D, les yeux du spectateur combinent les informations et le cerveau crée l’effet volumétrique.

Tout n’est pas encore parfait. La conversation n’est pas toujours optimisée, la latence pouvant rendre plus difficiles les échanges. PORTL a indiqué que la latence était actuellement inférieure à une seconde et que l’objectif était de la ramener à moins de 100 millisecondes.

Selon ces deux startups, les applications de ces dispositifs de communication bidirectionnelle sont multiples : soins de santé à distance, défilés de mode virtuels, salons professionnels, expositions artistiques, formations (un programme pilote de PORTL est testé auprès de deux organisations militaires dans trois pays)…