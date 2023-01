Considéré comme le plus grand évènement tech de la planète, le CES 2023 s'ouvre ce jeudi 5, jusqu'au dimanche 8 janvier. 200 start-ups françaises participent à ce salon hors-norme. Techniques de l'Ingénieur a rencontré avant leur départ pour Las Vegas, quatre représentants de jeunes pousses, venus présenter leur solution innovante. Après deux éditions particulières : 2021 en distanciel et 2022 faiblement fréquentée, le Consumer Electronic Show renoue cette année avec ses allées encombrées, ses keynotes attendues et ses salles de réunion bourdonnantes.