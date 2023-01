La France au CES 2023 : GreenWaves Technologies

CES 2023

Du 5 au 8 janvier 2023, le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas réunit des centaines de start-ups pour ce qui constitue le plus grand évènement “tech” de la planète. L'entreprise grenobloise GreenWaves Technologies compte parmi les jeunes pousses tricolores présentes.

La start-up conçoit des processeurs d’intelligence artificielle ultra-basse consommation pour les dispositifs IoT alimentés par batterie. Elle est présente au CES de Las Vegas pour l’édition 2023.

Quelle est la genèse de GreenWaves Technologies ?

GreenWaves est une start-up de semiconducteurs fabless[1] fondée en 2014 et basée à Grenoble. Nous concevons et commercialisons des processeurs applicatifs à très faible consommation pour des objets alimentés sur pile : oreillettes, casques audios, caméras intelligentes, objets connectés et dispositifs de suivi médical.

La forte capacité de calcul de nos processeurs, tant en IA qu’en DSP[2], permet à nos clients de développer des applications à haute valeur ajoutée qui offrent des cas d’usage innovants à leurs produits avec un budget énergétique sans équivalent.

Notre chaîne d’outils de développement logiciel donne une productivité unique pour porter rapidement des applications complexes sur GAP, en assurant toute la performance de nos processeurs.

La puissance de calcul embarquée dans le processeur GAP9 de GreenWaves permet d’intégrer aux oreillettes et casques audios de nouvelle génération des fonctions avancées telles que la réduction de bruit ou l’annulation de bruit adaptative à base de réseaux de neurones, la spatialisation multicanal du son et les techniques d’amélioration de l’écoute, et ce avec une efficacité énergétique inégalée sur le marché.

GAP9 a été classé premier dans le premier benchmark d’IA pour processeurs embarqués (MLPerfTiny), surpassant le 2ème (Syntiant NDP120) d’un facteur 2 à 3 selon les algorithmes, tant en consommation énergétique qu’en puissance de calcul, tous les autres processeurs étant loin derrière.

Quelles sont les innovations développées autour des produits GreenWaves ?

Dans le marché très concurrentiel des écouteurs « hearable », l’introduction de fonctionnalités disruptives améliorant le confort et la sécurité de l’utilisateur est une condition du succès commercial pour ses acteurs.

La prochaine génération d’écouteurs devra offrir un niveau de qualité audio supérieur, en s’adaptant automatiquement à son utilisateur et à l’environnement de celui-ci. Les processeurs d’application audio intégrés doivent supporter une combinaison de traitements DSP et d’IA, exécutés avec des niveaux de consommation et de latence très faibles tout en préservant la flexibilité et la facilité de programmation. GreenWaves a créé un nouveau type de processeurs à très haute performance énergétique qui satisfait ces besoins de façon unique. GAP9 est un nouveau type de processeur à très faible consommation, facile à programmer qui est capable de combiner les traitements DSP classiques et de réseaux de neurones pour une expérience audio supérieure dans les dispositifs d’écouteurs « hearable » commandés par IA.

Quelles sont les raisons de votre participation au CES ?

C’est un événement technologique mondial très important et pour GreenWaves, c’est l’occasion de présenter nos technologies révolutionnaires, et de rencontrer des partenaires et des clients.

Avez-vous des attentes particulières par rapport à cette édition 2023 ?

Cette année, nous aimerions rencontrer nos partenaires et clients potentiels pour leur proposer des démonstrations, en direct, d’applications alimentées par GAP9, notre processeur ultra basse consommation :

ANC adaptatif – suppression du bruit environnant qui s’adapte parfaitement au porteur et à son environnement ;

Audio spatial immersif – restauration de la capacité humaine naturelle à organiser le son dans l’espace ;

Réduction du bruit basée sur l’IA – suppression de votre bruit de fond pendant les appels (un chien qui aboie, un tramway qui passe, ou encore la voix de la personne à proximité) ;

Caméra de surveillance intelligente – détection d’événements basée sur un réseau neuronal à l’aide d’une analyse multi-capteurs.

[1] Sans usine

[2] Processeurs de traitement numérique du signal