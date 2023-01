La France au CES 2023 : Hekatech

CES 2023

Du 5 au 8 janvier 2023, le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas réunit des centaines de start-ups pour ce qui constitue le plus grand évènement “tech” de la planète. Parmi les jeunes pousses tricolores présentes, Hekatech, une jeune pousse grenobloise qui développe un dispositif d'alerte pour intervenir plus rapidement lors d'accidents cardiaques.

Cette application pourrait ainsi permettre d’augmenter le nombre de personnes sauvées après avoir été victimes d’une crise cardiaque.

Frédéric Leybold, fondateur et CEO d’Hekatech, a répondu aux questions de Techniques de l’Ingénieur.

Quelle est l’histoire de la genèse Hekatech ?

Frédéric Leybold : Je suis infirmier en réanimation et infirmier pompiers. En 2016, j’ai créé l’Association française de Premiers Répondants afin d’alerter des secouristes de proximité lors d’un arrêt cardiaque.

Ces secouristes sont déclenchés via une application smartphone reliée aux services secours, en fonction de leur géolocalisation, afin d’intervenir dans les premières minutes jusqu’à l’arrivée des secours.

Grâce à cette application, nous augmentons le nombre de secouristes qui interviennent, mais pas véritablement le nombre de défibrillateurs utilisés. Un jour, alors que j’étais dans les locaux d’une radio mosellane, j’ai vu un défibrillateur dans leur salle de rédaction, je me suis dit qu’il fallait que je trouve un moyen de les alerter en cas d’arrêt cardiaque afin qu’ils puissent apporter le défibrillateur.

L’augmentation du nombre de défibrillateurs apportés sur les lieux d’un arrêt cardiaque est un facteur clé. En effet, moins de 10% des arrêts cardiaques bénéficient d’un défibrillateur avant l’arrivée des secours, alors qu’il y en plus de 400 000 en France.

Afin de prévenir les personnes à proximité, j’ai eu l’idée d’un panneau connecté qui s’installe au-dessus des défibrillateurs afin d’alerter qu’un arrêt cardiaque a lieu à proximité : géocoeur était né.

Afin de développeur géocoeur le format associatif était compliqué voire impossible j’ai donc décidé de créer Hekatech.

En quoi géocoeur est innovant par rapport aux solutions existantes ?

C’est la première fois qu’est développé un panneau connecté, relié aux services de secours, qui va alerter les secours et permettre aux passants, grâce à un QR code, de connaître l’adresse afin d’apporter le défibrillateur où il est utile.

Quels sont vos clients ?

Le secteur privé et les collectivités possédant un défibrillateur constituent notre cœur de marché.

Quels sont aujourd’hui les enjeux principaux autour de l’IoT, en termes de connectivité, d’énergie, et de service ?

L’objectif est de déployer un système peu gourmand en énergie, peu gourmand en data, compatible avec wifi ou 4G/ 5G, et avec une réactivité inférieure à 30 secondes.

Qu’attendez-vous de votre participation au CES 2023 ?

Il s’agit de notre toute première participation. Tout d’abord, l’objectif est de gagner en notoriété, en étant dans la délégation de la région Grand Est.

Ensuite, nous voulons rencontrer de potentiels clients pour acheter des géocoeurs, mais aussi de potentiels fournisseurs.

Enfin, le CES est aussi l’occasion de découvrir le marché américain.