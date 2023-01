La France au CES 2023 : Perfect Memory

CES 2023

Du 5 au 8 janvier 2023, le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas réunit des centaines de startups pour ce qui constitue le plus grand évènement “tech” de la planète. Parmi les jeunes pousses tricolores présentes, Perfect Memory, fournisseur d'IA sémantique.

La start-up Perfect Memory, installée à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, est spécialisée dans la gestion de données numériques. Elle compte aujourd’hui parmi ses clients France Télévisions et le Paris Saint-Germain, entre autres.

Nicolas Levant, le directeur marketing de Perfect Memory, a répondu aux questions des Techniques de l’Ingénieur, à quelques jours du début de l’édition 2023 du CES de Las Vegas.

Quelle est l’histoire de la genèse de Perfect Memory ?

Perfect Memory est née du constat que l’homme arrivait à un moment de son histoire où il devait créer un outil nouveau pour gérer les savoirs foisonnants qu’il produisait (la mémoire accessible et intelligible) de plus en plus rapidement pour être en mesure de les exploiter beaucoup plus efficacement. En particulier, la mise en œuvre la plus rapide et immédiate est de constater que toute organisation est devenu un média (de l’entreprise à la famille en passant par les institutions publiques). Et en tant que tel doit gérer ses savoirs comme le ferait n’importe quel media car ces savoirs, cette mémoire accessible et intelligible, est faite de données mais aussi de textes, d’images, de vidéos, de sons et de tout autre document multimédia. Notre devoir est de leur permettre de préserver et de diffuser ces savoirs.

Dans quel secteur d’activité évolue votre entreprise ?

Dans l’édition logicielle. Nous éditons une plateforme logicielle d’ingénierie des connaissances particulières. Une Cognitive Asset Management Platform qui garantit à toutes les parties prenantes des organisations un accès complet, rapide et continu à l’ensemble des actifs numériques de l’entreprises pour leur utilisation et valorisation optimales.

Quels sont les produits que vous développez ? Pour quel type de clientèle ?

Nous développons et commercialisons :

Perfect Memory CAM (cognitive asset management), la solution de référencement, exploration, enrichissement et de maximisation de la valeur des actifs numériques de l’entreprise.

Perfect Memory Piloté, la solution de conception de solution métier d’accès aux actifs numériques de l’entreprise.

Perfect Memory Exposé, la solution de valorisation et monétisation des actifs numériques de l’entreprise.

Nous destinons nos solution PM CAM et PM Exposé aux acteurs des médias (TV, Radio, Marque-Media) pour les cas d’usage de maximisation de la valeur des actifs numériques de l’entreprise.

Nous destinons notre solution PM Piloté à nos partenaires VAR et Techniques pour la mise en œuvre de manière autonome de nouvelles solutions métiers de maximisation de la valeur des contenus, de la valeur client (CF Bouygues) et de la valeur des transactions que réalise l’entreprise (M&A par exemple).

A noter qu’au CES nous présenterons également notre solution en Perfect Memory Family adaptée aux enjeux de préservation et transmission des contenus de la famille, qui est encore au stade de développement.

Quels sont aujourd’hui les enjeux principaux autour de la gestion des données numériques ?

Il s’agit aujourd’hui d’exploiter les volumes énormes, qui doublent tous les 2 ans, de données et contenus produits, qui sont accumulés dans les entreprises pour maximiser la valeur de ces contenus (content value), celle des clients et celle des transactions.

Quelles sont les innovations propres aux produits que vous développez ?

Nous apportons au marché des innovations uniques telles que la représentation contextuelle métier des données. L’utilisateur final n’a plus besoin d’aucune expertise pour accéder, modifier, enrichir et exploiter par lui-même toute information ou contenu référencé par PM Trouvé (et idem dans PM Family). Nous apportons également la valorisation des investissements faits dans les outils d’IA pour les rendre exploitables directement par les métiers.

Cela permet aux médias clients de disposer :

d’un outil de recherche qui marche quelle que soit la donnée, le contenu, son origine ou son utilisateur, donc une capacité de recherche fine (jusqu’au niveau de l’image) directement accessible à l’utilisateur final.

d’un référentiel accessible par tous grâce à la réconciliation de toutes sources de données, de tous types de ressources numériques issues de tout acteur de la chaîne métier dans un référentiel unique exploitable par tous. Un langage unique.

d’un système de gestion qui évolue avec les métiers avec la mise à jour continue du modèle de données et du modèle de traitement des flux d’information pour qu’il adhère continuellement aux besoins réels des opérationnels quels que soient leur niveau ou position dans la chaîne de traitement.

Est-ce votre première participation au CES ?

Non. Cela fait quelques années que nous présentons nos innovations de rupture.

Qu’attendez vous de votre participation au CES 2023 ?

L’objectif est d’augmenter notre visibilité et acculturer le marché sur ces nouveaux possibles que nous apportons dans la transformation numérique des organisations. Et rencontrer des partenaires et des prescripteurs.