La France au CES 2023 : Vivoka

CES 2023

Du 5 au 8 janvier 2023, le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas réunit des centaines de start-ups pour ce qui constitue le plus grand évènement “tech” de la planète. Parmi les exposants français, Vivoka, une jeune pousse tricolore qui développe des technologies vocales.

Vivoka est une start-up qui propose une solution tout-en-un permettant à toute entreprise de créer sa propre IA vocale hors-ligne en un temps record.

William Simonin, le PDG de Vivoka, a répondu aux questions de Techniques de l’Ingénieur.

Techniques de l’Ingénieur : Quelle est l’histoire de la genèse de Vivoka ?

William Simonin : Vivoka est une société leader des technologies vocales basées sur l’ Vivoka est une société leader des technologies vocales basées sur l’ IA fondée en 2015. À la fin de ses études, son PDG William Simonin, avec son associé Vincent Leroy, a eu l’idée de créer Vivoka après avoir vu le film Iron Man. Jarvis , l’intelligence artificielle (IA) révolutionnaire présentée dans le film, les a tellement inspirés qu’ils ont voulu la rendre réelle. En matière d’interface homme-machine, rien n’est plus intuitif et logique que la voix. Ils ont réalisé qu’il n’existait pas d’ assistant vocal intelligent. À cette époque, les assistants vocaux tels que Amazon Echo ou Google Home n’existaient pas encore. Ils ont donc entrepris de développer leur propre système de reconnaissance vocale.

Grâce à son VDK (Voice Development Kit) , Vivoka propose une solution tout-en-un de reconnaissance vocale permettant à toute entreprise de créer son propre assistant vocal embarqué/offline, performant et sécurisé en un temps record. Vivoka a remporté plusieurs prix d’innovation et a établi des partenariats de premier plan avec des acteurs majeurs du marché de la voix. Vivoka possède un portefeuille de plus de 100 clients issus de tous secteurs d’activité et poursuit son objectif de rapprocher les hommes de la technologie grâce à la voix.

Dans quel secteur d’activité évolue votre entreprise ?

Vivoka invente, produit et distribue des solutions expertes dans le domaine des technologies vocales embarquées qui répondent aux besoins et aux réalités des entreprises, dans tous les secteurs : logistique, robotique, retail, healthcare, smartglasses, défense…

Quels sont les produits que vous développez ?

Le produit phare de la marque est le VDK : Voice Development Kit, un kit de développement logiciel spécialisé dans le vocal. Il permet à toute entreprise de développer simplement et rapidement une solution vocale embarquée, en différentes langues et compatibilités. Ce produit répond à une problématique du marché : adopter le vocal est actuellement un réel challenge. Le Voice Development Kit adresse cette problématique en réduisant le time-to-market des solutions vocales et le besoin de ressources humaines et financières pour démarrer ces projets, tout en réunissant les meilleures technologies, propriétaires et partenaires, disponibles aujourd’hui.

Pour quels clients ?

Nos clients sont des grands comptes et des PME, dans des secteurs tels que la logistique, la robotique, l’IOT, la défense, l’industrie ou la santé. Nous ciblons potentiellement toutes les entreprises qui souhaitent ajouter une interface vocale à un appareil afin de faciliter et simplifier l’interaction homme-machine. Les 42 langues compatibles avec notre technologie nous permettent aujourd’hui de cibler ces entreprises dans le monde entier.

Quels sont aujourd’hui les enjeux principaux autour de l’IoT, en termes de connectivité, d’énergie, et de service ?

Concevoir une solution rapide, compatible avec tous les systèmes du marché et dans toutes les langues, et surtout offline donc non dépendant d’internet est un défi que de nombreuses entreprises ont tenté de relever. Le Voice Development Kit adresse cette problématique en réduisant le time-to-market des solutions vocales et le besoin de ressources humaines et financières pour démarrer ces projets, tout en réunissant les meilleures technologies, propriétaires et partenaires, disponibles aujourd’hui.

Quelles sont les innovations propres aux produits que vous développez ?

Nous avons conçu le premier kit de développement logiciel qui rassemble toutes les technologies vocales nécessaires pour créer une solution vocale embarquées et offline. Un SDK kit de développement logiciel multifonctionnel associé à une interface utilisateur graphique intuitive. Il permet à toute entreprise et à tout développeur de configurer eux-mêmes une interface vocale hors ligne (non dépendante d’internet) composée d’une ou plusieurs technologies vocales (transcription, synthèse vocale, biométrie vocale…) et multilingue en un temps record. Tout d’abord grâce à une interface graphique simple et intuitive : de nombreux plugins sont à utiliser en parallèle pour créer des fonctionnalités vocales. Avec VDK, tout est sur le même logiciel et la même interface en une seule vue. VDK propose également toute une gamme complète de widgets pour développer : Grammar Editor, COPFile Editor, Voice Studio… Tous ces outils sont à disposition pour les différentes étapes de la création de fonctionnalités vocales hors ligne : création de vocabulaires reconnus, personnalisation de voix synthétiques, gestion de fichiers dynamiques… Ensuite, VDK est accompagné d’une documentation claire pour guider l’utilisateur. Il est souvent compliqué de s’y retrouver dans les premières étapes de la création d’une interface vocale. Pour réduire cette complexité, des tutoriels (création d’un ASR, d’un TTS…) sont disponibles pour vous accompagner pas à pas dans le développement de votre solution vocale hors ligne. Les cas d’usages les plus courants sont associés à des exemples de codes pour faciliter la compréhension des technologies. Pour les cas plus complexes, une documentation complète et nos services sont disponibles sur la plateforme Voice Development Kit.

Qu’attendez vous de votre participation au CES 2023 ?