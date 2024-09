BIG DATA & AI PARIS 2024 : L’événement de référence de l’innovation data & IA

Le salon Big DATA & AI 2024 aura lieu les 15 et 16 octobre 2024 à Paris Expo - Porte de Versailles. Big Data & AI Paris est le plus grand événement dédié à l’intelligence artificielle et aux data en Europe. Il offre une occasion unique de s'informer sur les dernières tendances du marché et d’échanger avec l'ensemble des professionnels de la data et de l'intelligence artificielle en France.

La 13ème édition de Big Data & AI Paris ouvre ses portes dans un mois. Durant 2 jours immersifs, les acteurs clés de la filière data & IA s’y retrouvent avec l’opportunité de bénéficier d’une vision complète du sujet grâce à trois parcours de conférences complémentaires (stratégie, expertise et retours d’expériences), 7 salles d’ateliers et des sessions techs d’exception pour trouver la réponse aux problématiques métiers.

L’Intelligence Artificielle : 2024, l’année de l’accélération

En 2024, l’IA a su redéfinir de manière significative l’évolution de l’économie mondiale. Grâce à son accessibilité et à son innovation constante, l’IA est devenue un outil incontournable pour les entreprises de toutes tailles, leur permettant d’accélérer leur développement, de renforcer leur positionnement sur le marché et d’améliorer la productivité et la performance de leurs salariés.

Parallèlement, l’adoption massive des technologies digitales, et notamment de l’IA, a entraîné une transformation profonde et durable des habitudes des individus. Les technologies de la data ont pris un nouvel élan et se sont déployées dans tous les secteurs d’activité.

Néanmoins, la transformation digitale, ainsi que la gouvernance, la protection et la confidentialité des données demeurent des préoccupations essentielles pour les entreprises. Dans un contexte à la fois complexe, imprévisible et riche en opportunités, les décideurs constatent que ces progrès s’accompagnent de risques et doivent faire face aux inquiétudes concernant l’avenir de nombreux métiers.

Big Data & AI Paris, un véritable levier d’accélération et d’accompagnement pour les entreprises

Le passage à l’échelle s’accompagne de nombreuses étapes : la compréhension, la qualification des cas d’usage industrialisables, anticipation des risques de dérives des modèles, recrutement de profils tech spécifiques, conduite du changement… Pour accompagner au mieux les entreprises, l’édition 2024 de Big Data & AI Paris livrera un programme riche et enthousiasmant.

Cette année, l’événement met en lumière 4 grandes tendances qui vont façonner l’avenir de l’IA au travers d’interventions dédiées :

L’IA générative et ses applications personnalisées

L’essor de l’IA générative continuera à transformer les industries, en permettant des applications plus personnalisées et adaptatives dans des domaines variés. L’IA générative rendra possible la création d’expériences client personnalisées, de produits sur-mesure et de contenus adaptés aux besoins individuels en temps réel.

Keynote : Comment préparer ses données aux IA génératives par Emma McGrattan (Actian)

> Le 15/10 à 11h10 – Salle de Conférence 2

IA responsable et régulation

En 2025 et au-delà, l’IA responsable est un enjeu majeur pour les entreprises. En intégrant des pratiques responsables dans leur développement et leur utilisation de l’IA, elles pourront non seulement se conformer aux réglementations, mais aussi éviter les biais et assurer la protection des données.

Table-ronde : Comment mettre en œuvre et appliquer les mesures relatives aux réglementations européennes, au RGPD et à l’AI Act au sein des organisations ? par Aldrick Zappellini (Crédit Agricole), Chadi Hantouche (Wavestone) et Laurence Hadj (Doctolib)

> Le 15/10 à 10h00 – Salle de Conférence 1

L’automatisation intelligente

L’intégration de l’IA dans l’hyperautomatisation des processus métiers, incluant l’automatisation des tâches répétitives et la prise de décision intelligente, sera cruciale ces prochaines années pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

Keynote : Vers des agents IA capables de planifier des raisonnements complexes ? par Laurent Daudet (Lighton) et Iacopo Poli (Lighton)

> Le 16/10 à 14h35 – Salle de Conférence 3

L’IA & la cybersécurité

L’IA renforcera la cybersécurité en détectant proactivement les menaces et en automatisant les réponses, mais elle deviendra également un nouveau vecteur de menaces, exigeant une vigilance accrue.

Keynote : Mettre à profit l’IA et le machine learning pour la cybersécurité par Adrien Becue (Thalès)

> Le 16/10 à 16h15 – Salle de Conférence 3

