12 décembre 2015. L’Accord de Paris était adopté avec pour objectif : limiter le réchauffement climatique à 2°C, voire 1,5°C d’ici 2100 par rapport à l’ère préindustrielle. Quatre ans plus tard, un décalage profond demeure entre l’urgence à agir et la volonté politique des pays à adopter des mesures adéquates. Alors en 2020, quels défis devrons-nous relever pour rendre possible cet objectif ?