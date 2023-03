A ne pas manquer : le congrès C’Nano 2023 !

C'Nano 2023 est la 5ème édition du congrès interdisciplinaire dans les nanosciences. Il se déroulera du 15 au 17 mars au Palais des Congrès du Futuroscope à Poitiers.

Le Centre national de compétences en nanosciences du CNRS, C’Nano, organise la 5e édition de son congrès interdisciplinaire dans les nanosciences “C’Nano 2023 : The Nanoscience Meeting”. Il se déroulera au Centre de Congrès du Futuroscope à Poitiers du 15 au 17 mars 2023.

Cet événement national vise à réunir les communautés scientifiques de chercheurs et d’ingénieurs en nanosciences et nanotechnologies qui répondent à l’appel pour présenter leurs travaux d’innovation. Il s’adresse également aux industriels intéressés par les ruptures technologiques et les acteurs de l’écosystème d’innovation.

Près de 300 participants, dont Techniques de l’Ingénieur, sont attendues autour d’un programme de conférences plénières et de sessions parallèles pour aborder des thématiques à l’interface avec plusieurs champs de recherche :

Nanophotonique & Nano-optique

Nanochimie

Nanoparticules & Nanocatalyse

Nanobiosciences

Transfert de chaleur à l’échelle nanométrique

Nanomatériaux pour l’énergie

Nanotechnologies pour la dépollution

Matériaux 2D…

