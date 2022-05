Techniques de l’Ingénieur est partenaire du salon mondial de la défense et de la sécurité Eurosatory

un salon international, rassemblant plus de 1800 exposants et au moins 90 pays. C’est la possibilité d’accéder à tous les marchés mondiaux et de rencontrer les parties prenantes des domaines Défense et Sécurité terrestres et aéroterrestres tels que des industriels mais également des Délégations Officielles, des VIP experts, des opérationnels utilisateurs, des bureaux d’études, des chercheurs…,