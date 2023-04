Découvrez les nominées de l’opération Ingénieuses 2023 !

Les jurys ont fait leurs sélections ! Huit écoles, trois élèves-ingénieurs et cinq femmes ingénieurs ont été nommés dans le cadre d'Ingénieuses, le concours qui favorise l'orientation des jeunes filles vers les filières scientifiques et techniques. Découvrez les nominées !

Initiative de la CDEFI, la 13ème édition d’Ingénieuses a été lancée le 16 janvier 2023 avec l’ouverture des candidatures au concours. Suite à la clôture des candidatures, les jurys ont été réunis les 5, 10 et 11 avril pour sélectionner les nominées de cette année.

Pour cette nouvelle édition, c’est 178 dossiers qui ont été reçus pour le concours Ingénieuses afin de promouvoir l’égalité des genres et la mixité dans les formations et les métiers d’ingénieur·e·s. Le but est d’attirer plus de jeunes filles vers l’ingénierie.

Les dossiers ont été étudiés par différents jurys :

Le nouveau jury lycéen , composé de 26 élèves du lycée Camille Claudel de Pontault-Combault (77), s’est réuni le 5 avril pour étudier 54 projets d’école.

Le jury du prix de l’élève-ingénieure Maghreb , composé de représentantes de l’Agence universitaire de la Francophonie – Afrique du Nord et de membres de la Commission régionale des experts économiques et scientifiques (CREES), s’est réuni le 10 avril pour étudier 13 candidatures.

Le jury principal était composé de représentant·e·s de la CDEFI et de partenaires et de soutiens d’Ingénieuses. Techniques de l’Ingénieur a eu le plaisir de participer à ce jury. Il s’est réuni le 11 avril pour étudier 165 projets et candidatures.

Et les nominées sont :

pour le prix à destination des écoles d’ingénieur·e·s (cinq prix seront décernés) : Bordeaux Sciences Agro , pour son projet « Empower women », l’ Efrei , pour son projet « Program’her », ESIEE Paris , pour son projet « Et Si Ingénieur s’Ecrivait avec un E », Grenoble INP – Ense3 , pour son projet « Epopées de Femmes », l’ INSA Hauts-de-France , pour son projet « Filles, osez les sciences », Mines Saint-Étienne , pour son projet « Sciences en tous genres », Toulouse INP – ENSEEIHT , pour son projet « WomeN7 », l’ UTC , pour son projet « Mois de l’égalité » ;



pour le prix de l’élève-ingénieure France : Léa GAONAC’H , élève-ingénieure à Chimie ParisTech – PSL, Audrey TEIXEIRA , élève-ingénieure à Centrale Lyon, Zoé TOINEAU , élève-ingénieure à Polytech Sorbonne ;



pour le prix de la femme ingénieure (deux prix seront décernés) : Julia CANTEL , diplômée de l’ENSCR et titulaire d’un master de Chimie ParisTech – PSL, cheffe de projet chez EDF Energy (Royaume-Uni), Marjorie CAVARROC WEIMER , diplômée de Polytech Orléans, ingénieure recherche et technologie et expert Matériaux et Procédés chez Safran, Victoria DA POIAN, diplômée de l’ISAE-SUPAÉRO, Data Scientist et ingénieure en aérospatial au Goddard Space Flight Center de la NASA (États-Unis), Gaëlle RONDEPIERRE , diplômée de CentraleSupélec (ex-Centrale Paris) et docteure de l’ESPCI Paris, ingénieure de recherche avancée en physico-chimie chez L’Oréal, Sophie TONNOIR , diplômée de l’ISEP, Cloud Solution Architect chez Microsoft France



Les projets et portraits seront à découvrir progressivement sur le site Ingénieuses.

Le prochain rendez-vous est le 11 Mai 2023 en présentiel à Paris (lieu exact communiqué prochainement) pour la remise des prix d’Ingénieuses 2023.