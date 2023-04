JEC WORLD : rendez-vous au plus grand salon international des composites !

A vos agendas ! JEC WORLD, le rendez-vous incontournable consacré aux matériaux composites aura lieu du 25 au 27 avril à Paris Nord Villepinte. Vous pourrez rencontrer et échanger avec les professionnels de tous les secteurs d’application des composites ! Techniques de l’Ingénieur vous accueillera sur le stand 5A64.

Toute la chaîne de valeur du Composites sera présente, du 25 au 27 Avril à Paris Nord Villepinte. Cet événement réunit plus de 1200 exposants et avec plus de 36 000 visiteurs professionnels venant des quatre coins du monde. JEC WORLD est le lieu idéal pour trouver l’inspiration, accéder à un savoir-faire industriel mondial et trouver des solutions et des innovations composites pour tous les marchés.

Pour cette nouvelle édition, un nouveau programme a été organisé pour permettre aux décideurs et ingénieurs d’aborder les principaux défis et repérer les tendances clés qui façonnent l’avenir de l’industrie des composites.

Pendant 3 jours vous aurez accès à :

Des zones d’expositions :

JEC Composites innovations planets , vitrine sur des pièces provenant de différentes entreprises et centres de R&D,

le Village Startup ou vous y trouverez les projets innovants des finalistes du JEC Composites Startup Booster , le plus grand concours international de startups dans ce domaine,

JEC Composites Exchange , des ateliers pour présenter des solutions, des produits et des études de cas.

Des zones de rencontres et de débats :

JEC Composites Conférences et JEC Composites Sessions by , des conférences et tables rondes sur des sujets clés seront traités allant de l’allègement des pièces et structures aux avions du futur, en passant par les nouveaux matériaux, l’hydrogène, le recyclage et l’économie circulaire.

JEC Composites Business Meetings pour mettre en relation des acheteurs de l’industrie des composites avec les exposants du salon,

JEC Composites Country On Stage , des présentations et des échanges sur l’industrie des composites dans des pays et régions spécifiques.

JEC Composites Innovation Awards , rencontrez le meilleur de l’innovation et de l’entrepreneuriat avec les onze lauréats de l’édition 2023.

Ne manquez pas cette occasion unique pour développer vos activités, anticiper la prochaine évolution de l’industrie et trouver des solutions plus légères, plus intelligentes et plus durables. Techniques de l’ingénieur sera également présent au stand 5A64, pour vous accompagner dans vos réalisations.

