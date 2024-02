Retrouvez-nous au salon JEC World 2024 ! Le plus grand salon international des composites

Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec JEC World pour l’édition 2024 dédiée aux matériaux composites et à leurs applications. Retrouvez-nous sur le stand 6N120 les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mars au Parc des expositions Paris Nord Villepinte.

Sont attendus 1300 exposants français et internationaux de l’industrie et 43 500 visiteurs, preuve que ce salon parvient à réunir l’ensemble des acteurs et décideurs de l’industrie mondiale des composites autour d’un programme riche, inspirant et fédérateur.

Décideurs de l’industrie, c’est l’occasion pour vous d’encourager les opportunités d’affaires au travers de rendez-vous d’affaires appelés “Business Meetings Program”.

Son programme de conférences mettra à la fois l’accent sur les défis de l’industrie dans sa globalité, mais également sur les secteurs d’application, en particulier dans les domaines de l’énergie éolienne, de l’aéronautique et des transports.

En parallèle, à travers les compétitions JEC Startup Booster et JEC Innovation Awards ; les Innovation Planets ou encore la zone Discover Composites, un panorama complet des innovations en termes de procédés, matériaux et produits s’offre à vous. Assistez à des démonstrations grandeur nature dans la Live Demo Area grâce aux nombreuses machines et produits présentés en fonctionnement.

Enfin, l’accent sera mis sur l’éducation et le recrutement, grands challenges de l’industrie des composites. La zone Campus s’agrandit avec la présence de 12 universités, centres de recherches, agences de recrutement, créant un carrefour de rencontre pour les diplômés, experts et passionnés de composites en recherche de nouveaux projets ou nouvelles opportunités.

Profitez de cette occasion unique pour développer vos activités, anticiper la prochaine évolution de l’industrie et trouver des solutions, plus intelligentes et plus durables. Techniques de l’ingénieur sera également présent au stand 6N120, pour vous accompagner dans vos réalisations.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement et connaître le programme complet, rendez-vous directement sur le site.

Prenez votre badge ici !