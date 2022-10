Les thèses du mois : Vers une industrialisation du recyclage des émissions de CO2

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’octobre, « Vers une industrialisation du recyclage des émissions de CO2 », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Stockage simultané de carbone dans des terres marginales et des produits anthropiques grâce à la bio-pompe : potentiel d’induction d’émissions négatives et d’atténuation du changement climatique

Zhou Shen

Thèse de doctorat en Génie des Procédés et de l’Environnement, soutenue le 18-05-2022

Toulouse Biotechnology Institute

Thermophysical processes and reactive transport mechanisms induced by CO2 injection in deep salaine aquifers.

Ange Ndjaka

Thèse de doctorat en Mécanique des Fluides, soutenue le 16-02-2022

Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs

Amélioration des propriétés des granulats recyclés par stockage de CO2 : étude de la faisabilité pré-industrielle

Marie Sereng

Thèse de doctorat en Sciences des Matériaux, soutenue le 15-12-2020

Laboratoire Formulation, microstructure, modélisation et durabilité des matériaux de construction

Evaluation du stock de carbone dans les forêts Libanaises. Exemple des forêts du Nahr Beyrouth

Ralph Zoghaib

Thèse de doctorat en Géographie, soutenue le 12-11-2021

Identité et différenciation de l’espace, de l’environnement et des sociétés

Procédé de captage et libération du CO2 assisté par l’électrolyse utilisant des matériaux de type brucitique

Cherif Morcos

Thèse de doctorat en Génie des procédés et de l’Environnement, soutenue le 13-12-2021

Laboratoire de génie chimique

Development, modeling and optimization of CO2 separation process using membrane contactor : applied to hydrogen purification

Sayali Ramdas Chavan

Thèse de doctorat en Génie des procédés, soutenue le 12-04-2022

Laboratoire de génie des procédés et matériaux

Modelling of MOF/Graphene oxide composites and their performances for CO2 capture

Anusha Lalitha

Thèse de doctorat en Chimie et physico-chimie des matériaux, soutenue le 13-03-2020

Institut Charles Gerhardt

Raman spectroscopic study of CO2 capture and separation by semi-clathrate hydrates crystallization and investigation of exchange processes in hydrates

Carla Thais Rodriguez Machine

Thèse de doctorat en Milieux dilués et optique fondamentale, soutenue le 22-01-2021

Laboratoire de physique des Lasers, atomes et molécules

Processus physico-chimiques et impacts des fuites de CO₂ sur les hydrosystèmes proches surface lors d’un stockage géologique : approches expérimentales in-situ et en laboratoire

Anélia Petit

Thèse de doctorat en Science et Technologie (Terre, Eau, Image), soutenue le 02-12-2020

Géoressources et Environnement