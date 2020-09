Nouveau record de transmission de données

Grâce à un meilleur usage de la largeur de bande de la fibre optique, des chercheurs de l'University College de Londres ont réussi à atteindre le débit record de 178 térabits par seconde.

En collaboration avec deux entreprises, la start-up londonienne Xtera et l’entreprise japonaise KDDI Research, l’équipe de recherche dirigée par le Dr Lidia Galdino (UCL Electronic & Electrical Engineering et chercheur à la Royal Academy of Engineering), a atteint un taux de transmission de données de 178 térabits par seconde (soit 178 000 000 mégabits par seconde).

Le précédent record, 44,2 térabits par seconde, avait été atteint en mai 2020 par des chercheurs australiens grâce à l’introduction d’un nouveau dispositif appelé « Micro-comb ».

La vitesse de transmission obtenue par l’équipe du Dr Lidia Galdino est proche de la limite théorique de transmission des données fixée par le mathématicien américain Claude Shannon en 1949. Pour se rendre compte de la portée de ce record, c’est comme si on téléchargeait tout le catalogue de Netflix en moins d’une seconde !

Coût abordable

Pour relever ce défi, les scientifiques se sont appuyés sur une longueur d’onde beaucoup plus large que celle généralement utilisée dans la fibre optique. Actuellement, on bénéficie d’une bande passante de 4,5 THz. Les chercheurs utilisaient une bande passante de 16,8 THz.

Pour obtenir une telle bande passante, ils ont combiné différentes technologies d’amplification et ont ensuite comprimé plus d’informations que d’habitude en modulant la luminosité, la phase et la polarisation des longueurs d’onde des signaux avant qu’ils ne soient envoyés à travers les fibres optiques.

L’avantage de cette technique (baptisée Geometric Shaping-GS) est qu’elle peut être déployée de manière rentable sur des infrastructures déjà existantes, en améliorant les amplificateurs situés sur les réseaux de fibres optiques à des intervalles de 40 à 100 km.

Une solution intéressante d’un point de vue économique puisqu’un tel amplificateur ne reviendrait qu’à 18 000 euros. Or, en France, on estime que la pose d’une fibre enterrée sous la chaussée revient à 75 900 euros par kilomètre.

De quoi peut être favoriser le service universel pour la fibre souhaité par Secrétaire d’État au numérique, Cédric O… Le Très haut débit (THD) pour tous deviendra-t-il une réalité ?