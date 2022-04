Techniques de l’Ingénieur est partenaire des rendez-vous d’affaires Experts du pilotage de l’entreprise industrielle

Techniques de l’Ingénieur s’associe à Production Temps Réel pour les rendez-vous Experts du pilotage de l'entreprise industrielle qui se dérouleront le 12 avril 2022, à Lausanne, au Swiss Tech Convention Center.

Les rendez-vous Experts du pilotage de l’entreprise industrielle, appelés également Real Time Manufacturing, réunit près de 120 industriels autour de sujets tels que la transformation industrielle et digitale des usines, de l’amélioration continue, la cybersécurité…

Cet événement est idéal pour faire des rencontres et partager des expériences entre décideurs et professionnels du secteur, investir dans de nouveaux marchés, trouver des solutions pour répondre aux enjeux de performance et réaliser des partenariats pour la conduite de vos projets.

Au cours de cette journée, il vous sera proposé:

des échanges avec les experts lors de rendez-vous one-to-one pour découvrir les offres pour améliorer la performance industrielle ;

des conférences pour découvrir les solutions innovantes en termes de transformation digitale ;

des ateliers participatifs pour mieux appréhender les offres du marché avec des solutions éprouvées et des exemples concrets ;

de mettre en avant votre retour d’expérience avec des benchmarks par petit groupe de professionnels.

Des espaces conviviaux seront aussi disponibles pour faire du networking et nouer des relations humaines.

Pour participer et repérer les offres pour adapter et ajuster votre production aux défis futurs, inscrivez-vous ici.