Le GNL, une ressource énergétique incontournable sur l’échiquier mondial

Le gaz naturel est une énergie fossile dont les ressources sont importantes, les réserves prouvées augmentant régulièrement. Cette énergie, notamment utilisée comme carburant pour les applications industrielles et le transport, offre une véritable alternative aux carburants conventionnels reformulés ou non.

Un extrait de « Gaz naturel – Carburant pour véhicule » par Richard TILAGONE et Bertrand LECOINTE

Le gaz naturel trouve naturellement sa place comme carburant pour les applications industrielles et le transport. De fait, quel que soit son champ d’application, cet hydrocarbure présente des avantages spécifiques qui en font une alternative stratégique, tant pour une recherche de diversification énergétique viable que pour élargir l’offre que constituent les carburants liquides conventionnels.

Les réserves prouvées de gaz naturel dans le monde ont d’ailleurs augmenté considérablement durant ces quarante dernières années. Elles représentaient en 1970 une quantité d’énergie exploitable équivalente à la moitié des réserves de pétrole et aux trois quarts dans les années 1980. Aujourd’hui, elles se maintiennent autour de 80 %, avec une progression bien plus importante pour le gaz naturel, conduisant ainsi en 2008 à une réserve prouvée totale de l’ordre de 180 Gtep.

Cette quantité considérable d’énergie positionne le gaz naturel comme une source énergétique incontournable sur l’échiquier mondial.

Un carburant complexe, mais aux multiples atouts

Si cette diversité d’approvisionnement est indéniablement un atout économique et stratégique, elle s’accompagne cependant de quelques difficultés pour l’utilisation du gaz naturel en tant que carburant, même si le débat sur la transition énergétique le considère comme incontournable dans le futur paysage énergétique.

Ainsi, les récentes prises de position concernant la nécessité de prendre en compte l’impact global d’une filière carburant sur l’environnement remettent les « carburants de substitution » sur le devant de la scène, véritables alternatives aux carburants conventionnels reformulés ou non.

Que ce soit sur le plan de la diversification des ressources ou des émissions de polluants non (encore) réglementés, le gaz naturel se positionne dès lors comme un excellent carburant offrant des propriétés appréciées par les motoristes. Le gaz naturel est de fait considéré comme un carburant « propre ».

Le GN carburant dans le contexte de transition énergétique

L’atteinte des objectifs fixés par l’Europe, comme mentionnée au travers des directives FQD et RED, passera par des ruptures technologiques et l’adoption plus large d’un mix énergétique. À ce titre, le gaz naturel carburant est bien placé pour permettre à la fois une diminution des émissions de CO 2 intrinsèque à sa composition chimique, mais également des gains sur le rendement du moteur.

Les véhicules alimentés au gaz naturel doivent bien évidemment satisfaire aux réglementations limitant les émissions de polluants normalisés, avec plus ou moins d’adaptations prenant en compte des spécificités du carburant gazeux. Au fil du temps, les essais et contrôles se sont renforcés pour prendre en compte les différents modes de fonctionnement.

Les atouts du gaz sur le plan du respect de l’environnement sont donc déjà mis en avant, mais les solutions proposées restent partiellement optimisées, souvent pour des raisons économiques (les gains intrinsèques étant déjà probants au regard des autres motorisations de l’époque).

Grâce à son potentiel, le gaz naturel a sa place parmi les carburants du futur. En partant de la situation actuelle où le gaz naturel alimente des moteurs thermiques issus pour la plupart des applications essence, le gaz naturel deviendra à plus long terme le carburant qui s’imposera comme une alternative viable, fiable et disponible en masse.

Par ailleurs, l’émergence de la production de biogaz entrouvre la perspective de gisements biosourcés ayant un bilan CO 2 quasi neutre.

Le GNL, un carburant de proximité

La filière gaz naturel liquéfié n’est, pour sa part, viable que pour les flottes de véhicules évoluant à proximité d’infrastructures portuaires équipées pour maintenir le gaz sous sa forme liquide, ou proches de centres de distribution adaptés pour le GNL. En effet, le coût d’une liquéfaction spécifique du gaz serait rédhibitoire.

Exclusif ! L’article complet dans les ressources documentaires en accès libre jusqu’au 9 mai 2024 ! Gaz naturel – Carburant pour véhicule, par Richard TILAGONE et Bertrand LECOINTE