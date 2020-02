Techniques de l’Ingénieur partenaire de Big Data Paris

Techniques de l'Ingénieur est partenaire de la neuvième édition du salon Big Data Paris 2020. Les 9 & 10 mars au Palais des Congrès de Paris, tout l’écosystème Big Data se réunit pour dessiner la société Big Data de demain.

En 2020, le big data entre dans l’âge de raison

Cette nouvelle édition du salon Big Data Paris s’ouvre dans un contexte de remise en question des modèles de développement big data en place, laissant apparaître des questionnements de fond de la part des porteurs de projets et de leurs partenaires sur le « mieux faire ».

A l’heure où les algorithmes sont toujours plus puissants, les questions éthiques viendront compléter les réflexions autour du respect de la vie privée et de l’aspect qualitatif de la donnée. Profilage, fake news, fiabilité des algorithmes : comment encadrer le développement de ces technologies ?

Une prise de hauteur, à l’aube de cette nouvelle décennie, qui amène les organisations à se recentrer sur les fondamentaux du big data, en orientant leurs feuilles de route sur 3 enjeux clés :

une culture de la donnée portée et partagée par tous

une gouvernance de la donnée favorisant l’empowerment et la collaboration des métiers

une donnée de qualité, traitée de manière transparente, dans le respect de principes éthiques

Cambridge Analytica et protection des données

Lundi 9 mars, Big Data Paris accueillera Christopher Wylie, Data scientist et lanceur d’alerte dans l’affaire Cambridge Analytica, lors d’une intervention exclusive au Palais des Congrès de Paris.

Reconnu comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde par le TIMES Magazine, Christopher Wylie s’engage pour la mise en place d’une plus grande transparence dans la construction des modèles algorithmiques et une responsabilisation des acteurs de notre économie numérique.

A cette occasion le spécialiste reviendra sur l’un des plus grands scandales liés à la protection des données de cette dernière décennie. Le cas Cambridge Analytica est plus que jamais au cœur de l’actualité et au centre des préoccupations citoyennes et de l’attention des organisations. C’est l’opportunité pour tous les acteurs de la filière d’aborder le défi majeur de la gestion intelligente des données.

Les speakers et grands témoins de cette édition 2020

Pour ouvrir la réflexion sur les technologies de demain et leur impact pour les utilisateurs et acteurs du big data, le salon a également convié des top speakers inspirants :

Maud Vinet, Quantum computing program manager du CEA LETI

Vincent Strubel, Sous-directeur expertise de l’ANSSI

Aurélie Jean, Ph.D, Docteur en sciences et entrepreneur

Christina Poirson, Group chief Data Officer, SOCIETE GÉNÉRALE

Big Data Paris est le rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent faire de leurs données un véritable levier de croissance pour leur entreprise. Une centaine de conférences et d’ateliers en accès libre, près de 250 exposants et plus de 18 000 visiteurs sont attendus. Une occasion unique de vous informer, de benchmarker et d’échanger avec les acteurs, experts et leaders sur le marché en pleine expansion du big data.

