Techniques de l’Ingénieur partenaire de Gazelec

Techniques de l'Ingénieur est une nouvelle fois partenaire de l'événement de référence de l'énergie : Gazelec. L'édition 2021 aura lieu les 12,13 et 14 octobre 2021, au Pullman Paris Bercy.

Depuis plus de 11 ans, Gazelec est devenu l’un des lieux d’échanges principaux en termes d’achat d’énergie. C’est chaque année que se rencontrent les professionnels du secteur pour s’informer et échanger sur les dernières évolutions et innovations.

Fortement ralenti par la pandémie du Covid-19, le secteur de l’énergie a subi de plein fouet de lourdes conséquences économiques : à cause d’une baisse de consommation énergétique, l’écosystème s’est retrouvé perturbé face à un marché qui augmente ses prix.

La 12ème édition du congrès se tiendra les 12, 13 et 14 octobre 2021 au Pullman Paris Bercy. Un programme chargé s’annonce avec une journée dédiée au gaz, une journée dédiée à l’électricité et enfin, une journée de formation avec des ateliers au choix. Parmi les thèmes abordés :

Marché de capacité ;

CO2 et son impact sur le prix de l’électricité ;

Verdissement du gaz et des réseaux ;

La question de la compétitivité industrielle.

Et bien d’autres encore.

L’évènement est un rendez vous plus que jamais nécessaire cette année avec pas moins de :

50 sponsors et partenaires

600 participants

80 speakers

150 rendez-vous

250 acheteurs attendus

Vous pouvez consulter le programme des conférences et des ateliers, la liste des marques présentes ou vous inscrire sur le site de l’événement.

Pour plus d’informations, rendez vous sur https://congresgazelec.com/