Techniques de l’Ingénieur participe à Measurement World 2021

Techniques de l'Ingénieur sera présent au salon Measurement World pour l'édition 2021 à Eurexpo Lyon. Du 6 au 9 septembre notre équipe vous accueille sur le stand B78 pour vivre ensemble cette grande occasion.

L’évènement mobilise les spécialistes de l’analyse, du contrôle, de l’optique, du process ainsi que la vision, et promeut l’ensemble des savoir-faire technologiques français et européens.

Point d’orgue indissociable, conjointement organisé à ce rendez-vous, le Congrès International de Métrologie apporte l’expertise technique, l’environnement R&D.

Chiffres clés

4 jours d’exposition

6 000 m² d’exposition, comprenant un important Village Métrologie (en connexion avec le CIM)

250 exposants

1 000 participants au congrès , 45 pays et 35% de congressistes internationaux.

Programme des conférences 2021

Lundi 6 septembre

Les grandes règles du Marquage CE

Incertitudes de mesure

Optimisation des périodicités d’étalonnage

Mardi 7 septembre

Présentation de l’EMVA

Imagerie rapide et plateforme eyeMOTION

L’IA pour les applications « vision » rendue accessible

Diagnostic optique et IA

Les technologies de vision du photon au cloud

Présentation du CIM 2021

Systèmes de mesure de masse robotisés sur table et de précision

Développement de la nouvelle génération de logiciels métrologie

Certificats d’étalonnage digitaux : support de la transformation digitale des processus industriels

L’électromobilité

Etalonnage de pipettes

Le capteur INSEVA

Fournisseur d’essais d’aptitude

Cybersécurité industrielle : cybersécurité des processus industriels à travers l’IEC 62 443

Réussir son projet en CEM

Mercredi 8 septembre

Présentation de l’EMVA

Choisir l’outil basé sur l’Apprentissage profond le plus approprié pour votre application

Images multispectrales pour l’analyse de la qualité de l’air,

Vision traditionnelle et Deep Learning, quelles différences pour la mise en oeuvre d’une application industrielle ?

Comprendre la télécentricité pour mesurer

Evolution de la Directive RED : comment maîtriser l’évaluation de la Cybersécurité de vos produits IoT, à travers la norme 303 645

Accès aux marchés internationaux : comment réussir la mise sur le marché de vos produits

Mise au point CEM des équipements

Jeudi 9 septembre

Mesure 3D des états de surface

MiCAT Planner : Programmation automatique à partir d’une définition CAO. Améliorez considérablement votre productivité !

Trust Metrology, le label de bonnes pratiques en métrologie

Mesures de température – bonnes pratiques et métrologie

Les conférences sont animées par les experts du Collège Français de Métrologie, de l’EMVA et du LCIE Bureau Veritas.

Vous pouvez consulter le programme plus en détail ici.