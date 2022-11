Techniques de l’Ingénieur participe au Salon BE 4.0

Retrouvez Techniques de l’Ingénieur au stand D-01 à la 5ème édition du Salon BE 4.0 dédié à l’industrie du futur qui se tiendra les 29 & 30 novembre à Mulhouse. C’est le rendez-vous tri-national à ne pas manquer pour développer votre business, faire des échanges et découvrir les dernières innovations !

Né de l’envie de faire avancer les industriels de la région mulhousienne vers l’industrie du futur, le salon BE 4.0 grandit au fur et à mesure des années et rassemble une communauté solide et dynamique. Il met également en avant l’excellence opérationnelle et la créativité de 300 porteurs de solutions de la France, l’Allemagne et de la Suisse afin de susciter des rencontres et de nouveaux projets.

L’édition de cette année va réunir tous les décideurs et acteurs de l’industrie et de la transition 4.0 autour du thème “piloter votre transition”. Pendant 2 jours, vous aurez la possibilité d’appréhender les solutions technologiques, découvrir les dernières innovations, dynamiser votre réseau et d’échanger pour réussir sa transformation vers l’industrie du futur. Notamment en participant aux conférences plénières qui aborderons 4 enjeux actuels :

l’accélération de la transformation digitale,

la relocalisation de la production,

la décarbonation,

et la collaboration homme/machine 5.0.

Toutes ces conférences seront diffusées en direct sur le site du salon et traduites en simultané en français-anglais.

En parallèle, BE 4.0 industries du futur proposera d’autres temps forts comme :

De nombreux ateliers proposés par les exposants,

Un village de startups innovantes,

Un espace « solutions » animé par des démonstrations de technologies 4.0, de la R&D et des conférences d’experts sur leurs innovations et projets innovants,

Un espace « compétences » réunissant les solutions de formation et laboratoires de recherche,

Un espace B2B dédié aux rendez-vous d’affaires entre acteurs de l’écosystème tri-national de l’industrie 4.0,

Des parcours thématiques pour découvrir les savoir-faire et l’excellence des exposants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’évènement https://www.industriesdufutur.eu/fr