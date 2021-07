Techniques de l’Ingénieur rend hommage à son collaborateur Joël Spaes

Joël Spaes, contributeur au Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur dans notre rubrique "Energies", nous a quittés le 11 juillet dernier.

Techniques de l’Ingénieur déplore la disparition de l’un de ses contributeurs les plus prolifiques. Rédacteur pour le Magazine d’Actualité depuis 2019, Joël Spaes nous a quittés le 11 juillet dernier.

Spécialiste des thématiques « Energie », Joël Spaes a marqué la rédaction par son expertise fine et sa connaissance pointue du secteur de l’énergie en France et dans le monde.

Il était également président et cofondateur de l’Association des journalistes de l’énergie, rédacteur en chef d’Enerpresse et à la tête de la rédaction d’energiesdelamer.eu et de MerVeille Energie.

Nous vous proposons de (re)lire quelques-uns de ses papiers marquants :

Toutes nos pensées vont à ses proches.