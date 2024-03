3ème édition du salon CYCL’EAU !

Techniques de l'Ingénieur continue son partenariat avec le salon CYCL'EAU pour mettre en avant les innovations et les projets smart city pour une gestion intelligente de la ressource Eau en collectivité.

CYCL’EAU TOULOUSE-OCCITANIE 2024 : L’ÉVÉNEMENT RÉGIONAL de la FILIÈRE OCCITANE de l’EAU. Le salon revient au MEETT de Toulouse pour confirmer son ancrage sur le Territoire du Bassin Adour-Garonne les 27 et 28 mars 2024.

2 jours de rencontres et de conférences, se déroulant dans le contexte du Plan Eau 2024 déployé par le gouvernement pour répondre aux défis actuels et futurs de la gestion de la ressource. Un événement à destination des acteurs publics et privés de l’eau : plus de 160 exposants, des contenus experts, des espaces d’échange et du réseautage… Le « rendez-vous » à ne pas manquer !

Du contenu 100% expert !

Un cycle de 6 conférences, une table ronde institutionnelle en plénière ainsi qu’un « Espace Ateliers » permettront de mettre en avant les enjeux face aux défis climatiques et à la préservation de la ressource… Des sujets et des retours d’expérience qui permettront aux élus, collectivités, entreprises, industriels, monde agricole, et aux autres acteurs de trouver des réponses, des solutions et des sources d’inspiration aux défis actuels.

Des partenaires toujours présents !

Les partenaires historiques seront à nouveau présents pour accompagner le salon CYCL’EAU sur cette édition : Agence de l’eau Adour-Garonne, la Région Occitanie, Toulouse Métropole, Réseau31, CACG et bien sûr, l’ASTEE, Aqua Valley, Soltena, AITF, FNCCR…

Des villages d’experts

La présence de Villages d’experts pour aller encore plus loin : le Village de l’Innovation piloté par Aqua Valley et organisé en partenariat avec les pôles DREAM Eau et Milieux et HYDREOS, le Village Soltena, le Pavillon occitan, le Village des Syndicats, le Village de la Maîtrise d’œuvre, le Village ATEP, d’autres à venir….

Le bassin hydrographique Est de l’Occitanie s’achemine vers un climat méditerranéen d’ici les 30 prochaines années

CYCL’EAU, axé sur la gestion durable de l’eau, réunit toute la filière, des collectivités locales aux agences de l’eau en passant par les entreprises, industriels, experts et acteurs territoriaux, pôles de compétitivité et clusters, pour promouvoir des pratiques responsables dans la gestion de cette ressource vitale.

Le bassin hydrographique Adour-Garonne s’étend sur plus de 117 000 km², ce qui représente le cinquième du territoire national, sur un découpage naturel de la ligne de partage des eaux entre le bassin méditerranéen et le bassin atlantique. Le changement climatique est déjà une réalité dans le grand Sud-Ouest où les acteurs des territoires se mobilisent pour s’adapter au mieux, face notamment à une croissance de la population qui est annoncée.

Face à ces bouleversements et aux attentes en matière de préservation de l’environnement et de biodiversité, les modèles actuels et les infrastructures de gestion de l’eau en zones urbaines comme rurales, doivent être repensés. Il est essentiel de trouver et mettre en place des solutions concrètes pour anticiper ces changements, favoriser les économies d’eau et aménager les espaces pour valoriser les fonctionnalités des milieux.