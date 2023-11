Techniques de l’Ingénieur partenaire de CYCL’EAU !

La nouvelle édition du salon professionnel CYCL'EAU aura lieu les 29 et 30 novembre 2023 à Aix-en-Provence. Techniques de l'Ingénieur s'associe à CYCL'EAU Provence Alpes Méditérranée pour mettre en avant les innovations et les projets smart city pour une gestion intelligente de la ressource Eau en collectivité.

Cette nouvelle édition de CYCL’EAUsera marquée par plusieurs temps forts :

Le territoire comme inspiration

Au sein de la région Provence Alpes Méditerranée, la préservation de la ressource en eau revêt une importance accrue en raison du climat méditerranéen, dont les extrêmes deviennent de plus en plus sévères en raison du changement climatique (vagues de chaleur, canicules, sécheresses, diminution du manteau neigeux). L’année 2022, marquée par une sécheresse singulière et exceptionnelle en termes de durée et d’ampleur, illustre les changements globaux désormais installés dans la région. Nous sommes désormais dans une phase de diminution de la disponibilité de la ressource en eau, ce qui requiert dès à présent des actions collectives d’adaptation. Cela nous amène à remettre en question notre capacité collective à anticiper et à gérer les enjeux liés au partage de l’eau à court, moyen et long terme, ainsi qu’à identifier les leviers d’amélioration pour préserver les ressources en eau.

Les salons CYCL’EAU mettent en lumière les politiques, projets, solutions et innovations liés à la gestion de l’eau, ainsi que les défis auxquels font face les collectivités et les secteurs économiques pour faire face à la rareté de la ressource dans le contexte du changement climatique. Chaque édition est coordonnée avec les autorités régionales et locales ainsi que les Agences de l’Eau. Ces événements comprennent des tables rondes et des conférences qui abordent les questions les plus pertinentes dans chaque territoire.

Les 29 et 30 novembre prochains, Aix-en-Provence accueillera 70 exposants, comprenant des sociétés privées aux côtés des partenaires officiels tels que la Région Sud, la Métropole Aix Marseille Provence et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Le Village de l’Innovation sera animé par les pôles de la filière Eau, tels que Aqua Valley pour le Sud/Occitanie, DREAM Eau & Milieux, Hydréos pour le Grand Est, et le cluster EA-Eco Entreprises. Il accueillera également des projets émergents et des start-ups innovantes.

Au programme de CYCL’EAU Provence-Alpes-Méditérranée :

Mercredi 29 novembre

Tourisme et Economie de l’eau : une sobriété nécessaire pour préserver l’or bleu et renforcer l’adaptation de la filière économique touristique.

Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) : une mesure possible pour l’adaptation au changement climatique.

Remise de Trophées récompensant des collectivités locales, pour leurs actions exemplaires « Eau et Biodiversité ».

L’innovation technologique occupera l’après-midi du mercredi.

Une sélection d’expériences réussies en matière de ville intelligente appliquée à la gestion de l’eau seront mises en avant : comme le système de contrôle de l’eau potable mis en place dans l’agglomération de Toulon par Veolia, la gamme de solutions utilisées par la Société des Eaux de Marseille, et le pilotage intelligent de l’irrigation des espaces verts à Marseille et Martigues en collaboration avec l’entreprise Green Citizen.

La journée se clôturera par une compétition de pitchs, les « Meet up Innov Provence », offrant ainsi aux jeunes entreprises et start-ups l’opportunité de présenter leurs technologies et approches novatrices. Cela leur permettra de se démarquer auprès des professionnels et des donneurs d’ordre composant le jury de l’événement.

14 h : Focus sur l’innovation dans le domaine de la gestion des réseaux, et de l’apport des objets connectés pour économiser la ressource.

Jeudi 30 novembre

9h30 : Les solutions pour satisfaire le droit d’accès à l’eau, en lien avec les nouvelles dispositions issues de la Directive Européenne sur l’Eau potable.

: Les solutions pour satisfaire le droit d’accès à l’eau, en lien avec les nouvelles dispositions issues de la Directive Européenne sur l’Eau potable. 11h30 : Présentation de projets locaux autour du thème de la gestion du ruissellement en milieu urbain : Désimperméabilisation sur le territoire de la métropole ; Revitalisation des sols en milieu urbain rendus à la nature après avoir été revêtus ; Cartographie du risque de ruissellement sur l’ensemble des 92 communes.

A propos de CYCL’EAU

L’association CYCL’EAU se donne pour mission de créer un véritable écosystème pour accompagner la filière eau.

Réunis autour d’objectifs communs tels que la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles, l’adaptation au changement climatique et la gestion intégrée du grand cycle de l’eau, les acteurs de l’offre et de la demande participeront aux conférences et au Village Partenaires pour échanger avec les visiteurs.

Un salon territorial

CYCL’EAU organise des salons adaptés aux bassins hydrographiques, réunissant les acteurs du secteur de l’eau. Les aspects du cycle de l’eau sont examinés à l’échelle régionale, tenant compte des spécificités des bassins et des actions particulières. Chaque région doit relever des défis économiques, logistiques, environnementaux et sociaux qui lui sont propres. Bien que des solutions globales puissent être envisagées au niveau national, les territoires doivent adapter des solutions concrètes localement, en prenant en considération leurs contraintes, leurs avantages et les attentes de leur population. C’est dans cet esprit que CYCL’EAU a été conceptualisé et lancé en 2017, avec l’objectif de contribuer à cette transformation vertueuse au niveau régional, mettant à la disposition des professionnels une plateforme de rencontres, de discussions, de présentation de l’état de l’art et de partage d’expériences.

