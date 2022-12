6e webinaire sur l’hydrométallurgie du GDR Prométhée, le jeudi 8 décembre

Agenda

L’hydrométallurgie est actuellement une technologie incontournable, absolument nécessaire au recyclage des batteries et donc au développement d’une économie circulaire dans ce domaine. Depuis 2021, le Groupement de Recherche Prométhée propose des webinaires destinés aux personnes qui désirent développer leurs compétences dans ce domaine aussi pointu que novateur. Le 6e webinaire du GDR Prométhée aura lieu le jeudi 8 décembre 2022. Il concernera la description thermodynamique de solutions aqueuses concentrées en ions métalliques et abordera les aspects expérimentaux et numériques.